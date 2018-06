Socul zilei pe piata transferurilor: Monaco a dat 20 de milioane pe un pusti de 16 ani! VIDEO: ce poate sa faca noul Mbappe

AS Monaco pregateste noua generatie de super vedete!

Clubul a anuntat oficial transferul lui Willem Geubbels de la Lyon pentru 20 de milioane de euro. Atacantul are doar 16 ani si e considerat una dintre marile stele ale viitorului in Europa.

International francez U17, Geubbels are deja doua meciuri la seniori pentru Lyon si detine recordul pentru cel mai tanar jucator care a evoluat vreodata in Europa League.

"Sunt pregatit si determinat sa obtin lucruri mari aici", a spus Geubbels pentru site-ul oficial al lui Monaco.

"Cu rabdare si munca suntem siguri ca va ajunge in top. Venirea lui arata ambitia noastra de a dezvolta cei mai talentati jucatori din Europa la clubul nostru", a explicat directorul lui Monaco, Vadim Vasilyev.

Monaco aplica in cazul lui Geubbels aceeasi strategie folosita si cu Martial, pe care l-a luat cu 5 milioane de la Lyon in 2013 pentru a-l vinde la Manchester United cu 45 de milioane doi ani mai tarziu. In ianuarie, Monaco a platit 25 de milioane pentru Pietro Pellegri de la Genoa. Pellegri abia a implinit 17 ani.