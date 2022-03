Messi, apărat de o legendă a fotbalului francez: „Cum poți să-l huidui?!" Reacție dură după umilința lui PSG cu Monaco

Fanii lui PSG nu au putut digera eliminarea din optimile UEFA Champions Leaguea, în fața lui Real Madrid, 2-3 la general, iar la meciul cu Bordeaux, 3-0, de pe Parc des Princes, parizienii i-au huiduit pe Neymar (30 ani) și Lionel Messi (34 ani).

Însă, în următorul meci din Ligue 1, 0-3 cu AS Monaco, starul argentinian a lipsit din lot din cauza unei gripe, iar elevii lui Mauricio Pochetinno (50 ani) au suferit o înfrângere drastică în etapa a 29-a din campionat.

Chiar dacă a trecut o săptămână de când Messi a fost huiduit de fanii lui PSG, Thierry Henry (44 ani) nu a uitat acest eveniment și a ținut să-i tragă la răspundere pe suporterii parizieni pentru modul în care s-au comportat cu coechipierul său de la FC Barcelona, din perioada 2007 - 2010.

„Săptămâna trecută, fanii lui PSG l-au huiduit pe Messi. Cum îl poți huidui pe cel mai mare din istorie? Pe omul care a oferi cele mai mult pase decisive în acest sezon de Ligue 1? Astăzi, fără Messi, echipa nu a creat nimic”, a declarat Thierry Henry pentru Amazon Prime.

