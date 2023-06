Marco Verratti pleacă de la PSG! Munți de bani pentru italian 

Marco Verratti (30 de ani), campionul european al celor de la PSG, nu mai pare a fi un jucător cheie în noua viziune pe care clubul vrea să o implementeze în teren și Arabia Saudită este o variantă de luat în calcul pentru mijlocaș.

Oferta saudiților este vehiculată la 25 de milioane de euro pe an, iar contractul s-ar întinde pe o perioadă de trei sezoane.

Titular incontestabil în formația de pe Parc des Princes, Verratti mai are contract cu parizienii până în 2026 și nu s-a gândit până acum la posibilitatea de a schimba echipa pentru care evoluează.

Chiar și așa, el ar urma trendul deschis de alte nume mari din fotbalul european, precum Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Karim Benzema (Al lttihad), N'Golo Kante (Al lttihad), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli), Ruben Neves (Al Hilal), Hakim Ziyech (Al Nassr), fotbaliști care au părăsit campionatele tari ale Europei pentru a juca într-o ligă mai puțin competitivă, pe un salariu mai mare.

A Saudi Arabia’s club have opened talks to try to sign Marco #Verratti from #PSG. Offered a contract until 2026 (€25M/year). #transfers ???????? https://t.co/bQZAPVOOC4