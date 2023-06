SPECIAL | Vara arabă. De ce plătesc acum șeicii sute de milioane pentru vedetele din Europa

Karim Benzema (35 de ani) și N'Golo Kante (32 de ani) sunt primele vedete care au ajuns acolo în actuala perioadă de mercato. Amândoi au semnat cu campioana Al-Ittihad.

În zilele următoare e de așteptat să ajungă în Arabia Saudită și nume precum Ruben Neves (26 de ani), Hakim Ziyech (30 de ani), Alidou Koulibaly (32 de ani), Wilfried Zaha (30 de ani), Marcelo Brozovic (30 de ani), Edouard Mendy (31 de ani) sau Romelu Lukaku (30 de ani).

Raphael Guerreiro a fost prezentat la Bayern, după șapte ani la Dortmund: ”Când am fost sunat, am luat decizia rapid”

De asemenea, Al-Hilal vrea să dea lovitura și să-l convingă pe Neymar Jr (31 de ani) să lase Europa pentru Arabia Saudită. Asta după ce Lionel Messi (35 de ani) a refuzat banii șeicilor și a mers la Inter Miami. Vedem numai nume grele, mulți campioni din Big 5, și ne întrebăm de ce au început tocmai acum arabii să investească sute de milioane de euro în fotbal.

Presa din străinătate scrie că șeicii au plănuit mult timp acest moment. Ei își doresc să dezvolte și mai mult campionatul intern, iar pentru acest lucru nu se uită la bani. Primul pas a fost transferul lui Cristiano Ronaldo (38 de ani) la Al-Nassr.

De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 va câștiga peste 200 de milioane de euro la Al-Nassr. Contractul este scadent în 2025. De asemenea, el ar urma să primească încă 200 de milioane de euro pentru a deveni ambasadorul Arabiei Saudite în vederea candidaturii pentru organizarea CM 2030.

Campionatul Mondial din 2030 este marele vis al șeicilor. Ei au ca obiectiv să organizeze turneul final, iar până atunci vor să dezvolte foarte mult întrecerea internă și nivelul echipei naționale să crească considerabil.

Karim Benzema va încasa 100 de milioane de euro pe sezon la Al-Ittihad. Șeicii îi oferă încă 20 de milioane ca să fie și el ambasador pentru CM 2030. Balonul de Aur en-titre va juca cel puțin doi an la Al-Ittihad, deci va primi cel puțin 200 de milioane de euro.

