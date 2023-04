Lionel Messi, răspuns clar pentru PSG, care vrea să îi ofere un nou contract

Deși, în iarnă, presa franceză scria că Lionel Messi ar fi foarte aproape să accepte un nou contract, lucrurile s-ar fi schimbat în ultima perioadă. Argentinianul nu ar mai fi atât de convins că vrea să rămână la Paris, iar pentru campionul mondial au apărut și alte variante: un transfer în SUA sau în Arabia Saudită, ori o revenire spectaculoasă la FC Barcelona.

Lionel Messi nu acceptă o reducere salarială la PSG

În tot acest timp, PSG a continuat să poarte discuții cu Lionel Messi pentru prelungirea contractului, fapt confirmat inclusiv de antrenorul Christophe Galtier sau de oficialii clubului.

Goal scrie că PSG încearcă să reducă masa salarială cu aproximativ 30% pentru a respecta normele impuse de fairplay-ul financiar, însă Lionel Messi nu ar fi de acord cu acest lucru: "Starul argentinian a transmis clar că nu va accepta o reducere salarială pentru a rămâne", a scris sursa citată.

În acest caz, rămâne de văzut dacă PSG va reveni asupra deciziei și îi va face o altă ofertă lui Messi sau dacă fotbalistul argentinian se va îndrepta către alte opțiuni. Varianta tot mai discutată este FC Barcelona, după ce inclusiv vicepreședintele Rafael Yuste a confirmat că se încearcă readucerea sud-americanului pe Camp Nou.

40,5 milioane de euro ar fi salariul brut pe care Lionel Messi îl încasează la PSG în acest sezon, potrivit L'Equipe

Barcelona confirmă discuțiile cu Lionel Messi

Rafael Yuste, vicepreședintele Barcelonei, a vorbit despre Leo Messi în timpul unei prezentări realizate la Barca Academy World Cup. Acolo a fost întrebat despre revenirea argentinianului, iar răspunsul său i-a încântat pe fani.

„Ținem legătura cu Messi și ne-ar plăcea să se întoarcă. Atât Leo cât și familia lui știu cât de mult ținem la ei. Am participat la negocierile care nu au avut un deznodământ fericiit, din fericire, și am acest ghimpe în corp. În mod clar mi-ar plăcea să se întoarcă și sunt sigur că mulți fani împărtășesc aceeași dorință. Cred că istoriile trebuie să se încheie cu bine și de aceea menținem contactul cu Messi, desigur.

Cred că e cel mai natural lucuru. Când ești îndrăgostit de o persoană pierzi legătura, însă vrei să rămâi cu acele sentimente. Cred că și Leo e îndrăgostit de Barca și de oraș. Cred că destinul va face asta posibil. Vedem dacă vom putea să îl aducem pe Leo în Barcelona”, a spus Yuste conform Mundo Deportivo.