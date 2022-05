Kylian Mbappe, răspuns dur când a fost întrebat despre atacul indirect al lui Benzema: „Nu trebuie să fii inteligent pentru a înțelege asta!” 

Atacantul francez a șocat pe toată lumea cu decizia pe care a luat-o, în contextul sezonului slab pe care Paris Saint-Germain l-a avut, mai ales după eliminarea rușinoasă din Champions League, 2-3 cu Real Madrid. Mbappe era dat ca și transferat la Real Madrid de presa internațională, astfel că anunțul că își prelungește contractul cu PSG a fost cu atât mai neașteptat.

Imediat după anunțul oficial făcut de Paris Saint-Germain, jucătorii lui Real Madrid au postat pe rețelele de socializare mesaje prin care îl „înțepau” pe Kylian Mbappe pentru decizia luată.

Răspunsul lui Kylian Mbappe când a fost întrebat despre reacția lui Karim Benzema



Unul dintre cei mai vehemenți în reacție a fost Karim Benzema, cel care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a juca alături de Kylian Mbappe la aceeași echipă de club. Întrebat la conferința de presă dacă a vorbit cu coechipierul său de la națională după decizia luată, atacantul lui PSG a oferit lămuriri.

„Nu am discutat. Știu că toată lumea vorbea despre Karim și Kylian, Kylian și Karim...Dar la națională, am vorbit doar despre cină. Nu vreau să forțez astfel de lucruri. Când ne vom întâlni vom discuta. Îi voi explica alegerea pe care am făcut-o”, a declarat Mbappe citat de Le Parisien.

Întrebat despre postarea atacantului lui Real Madrid, care a publicat pe Instastory o poză în care apare Tupac, alături de prietenul său cel mai bun, despre care s-a scris că l-a trădat, Mbappe a oferit un răspuns tranșant: „Am văzut că majoritatea jucătorilor lui Real Madrid au reacționat. Nu trebuie să fi terminat Saint-Cyr (n.r. academie specială militară) pentru a înțelege că vine de sus, nu?”