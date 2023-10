Autocarul care aducea echipa lui Olympique Lyon la stadionul Velodrome, pentru meciul cu Olympique Marseille, a fost atacat cu pietre duminică, de către suporterii gazdelor. Geamurile vehiculului au fost sparte, iar antrenorul Fabio Grosso a fost rănit la faţă.

Autocarul celor de la Olympique Lyon a fost de mai multe ori încetinit pe drumul care ducea spre Stade Velodrome, iar atunci când a ajuns în apropierea arenei a fost atacat cu pietre de ultraşii lui Marseille. O mare parte a geamurilor maşinii au fost sparte.

????#BREAKING: The French football club Lyon has had their bus attacked by the clubs own fans and the manager Fabio Grosso has been seriously injured. pic.twitter.com/giJNae9UI1