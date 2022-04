PSG a câştigat, sâmbătă seară, pentru a zecea oară campionatul Franţei, după ce a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Lens, în etapa 34 din Ligue 1. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică din minutul 58, când a fost eliminat Danso.

Singurul gol al formației antrenată de Mauricio Pochettino a fost marcat în minutul 68, Lionel Messi bifând o reușită spectaculoasă pentru care a fost aclamat de întreg stadionul. Lens a egalat deşi avea un jucător mai puţin, în minutul 88, prin Corentin Jean.

MESSI WHAT A GOAL ???????????? pic.twitter.com/j0kpG4V8aD — MessiTeam (@Lionel10Team) April 23, 2022

PSG are 78 de puncte obţinute în 34 de meciuri, în timp ce echipa de pe locul doi, Olympique Marseille, are 62 de puncte şi 33 de jocuri. Sezonul are 38 de etape, astfel că formația din Paris nu mai poate fi depăşită şi şi-a adjudecat titlul.

Protest din partea suporterilor

În minutul 75 al partidei, Collectif Ultras Paris (CUP) a părăsit stadionul pentru a sărbători cucerirea titlului fără prezența jucătorilor, considerându-i vinovați pentru sezonul slab la nivel internațional.