Fanii sai au crezut ca nu vad bine! Neymar si-a schimbat din nou look-ul! Nu se astepta nimeni la asa ceva

Brazilianul isi face de cap in vacanta.

Brazilia a pierdut finala Copei America chiar pe teren propriu, in fata marii rivale, Argentina, cu toate ca Neymar a fost one man show in finala si l-a eclipsat pe marele sau rival, Leo Messi, care a avut cea mai slaba prestatie a sa din ultimele luni.

Tristetea a fost mare pentru fotbalistul lui PSG, care insa a trecut peste rapid si a plecat in vacanta, dupa un sezon lung, in care a ratat si castigarea Champions League, dar si castigarea Ligue 1, fiind un adevarat dezastru pentru seici.

Totusi, Neymar continua sa se distreze in afara terenului, iar acum si-a facut o noua frizura care i-a socat pe fani, obisnuiti in mare parte cu nebuniile sale, insa parca acum superstarul brazilian a surprins chiar pe toata lumea.

Tweet PSG Neymar Brazilia coafura frizura Citeste si: