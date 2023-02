Oaspeții au deschis scorul în minutul 20 prin van den Boomen, iar campioana Franței a restabilit egalitatea prin Hakimi, în minutul 38.

Golul victoriei a fost marcat de Lionel Messi în urma unei execuții spectaculoase, starul argentinian reușind să suplinească cu brio absențele unor nume importante din echipă, precum Kylian Mbappe, Neymar, Marco Veratti sau Sergio Ramos.

La finalul partidei, Christophe Galtier a dezvăluit că le-a cerut jucătorilor să-l ajute pe Lionel Messi, să joace pentru el.

"Cer echipei să joace și să lucreze pentru Leo Messi. Îl eliberăm de anumite sarcini pentru a-l face să se simtă cât mai confortabil. Colegii săi nu ar trebui să se bazeze pe el, ci să lucreze mai mult pentru a-i permite să-și găsească spații", a spus tehnicianul parizienilor.

For those who missed this magical Goal ????

Leo Messi…❤️???? pic.twitter.com/pW2qKNuVYY