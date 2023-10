Decizia luată de Olympique Lyon după incidentele grave de dinaintea derby-ului cu OM

Clubul Olympique Lyon a anunţat că va depune plângere după ce autocarul echipei sale a fost atacat de suporteri ai Olympique Marseille înainte de meciul care ar fi trebuit să aibă loc duminică în Ligue 1. Ca urmare a incidentelor, jocul a fost amânat.

“Duminică seara, la intrarea în stadionul Velodrome, mai mulţi indivizi au atacat violent autocarul echipei Olympique Lyon, precum şi staful şi jucătorii. Şase autobuze cu suporteri ai Olympique Lyon au fost, de asemenea, vizate. Astfel de atacuri au avut loc în trecut, Olympique Lyon a regretat de fiecare dată, dar duminică, 29 octombrie, situaţia a ajuns să ia o nouă turnură spre mai rău.

Mai multe geamuri securizate au fost spulberate de proiectile grele de natură necunoscută. Aceleaşi proiectile au pătruns şi în interiorul autocarului. Antrenorul Fabio Grosso şi secundul său Raffaele Longo au fost loviţi direct şi au suferit răni grave la nivelul feţei în urma atacului. Jucătorii şi personalul de la bordul autocarului au fost, de asemenea, profund afectaţi de violenţa atacului, pe care Olympique Lyon îl condamnă cu fermitate”, notează OL într-un comunicat.

“Iniţial, aşa cum a indicat reprezentantul OL la începutul şedinţei de criză, antrenorul şi jucătorii, animaţi de curajul lor, au dorit ca meciul să aibă loc. Ulterior, reprezentantul OL a fost informat despre starea fizică a lui Fabio Grosso şi a asistentului său Raffaele Longo, mult mai gravă decât se aştepta, precum şi despre avizul medical negativ şi starea psihologică a jucătorilor. Acesta a anunţat apoi o schimbare a situaţiei, indicând că va fi imposibil de jucat meciul.

Având în vedere gravitatea situaţiei şi a incidentului, prefectul şi arbitrul au decis să nu se joace meciul duminică, lucru pe care Olympique Lyon înţelege pe deplin, în contextul în care era evident imposibil ca partida să se desfăşoare. Clubul va depune o plângere în zilele următoare şi va sprijini pe oricine doreşte să facă acelaşi lucru.

În cele din urmă, Olympique Lyon regretă că acest tip de situaţie se repetă în fiecare an la Marsilia şi solicită autorităţilor să ia în considerare gravitatea şi repetarea acestui tip de incident înainte ca o tragedie şi mai gravă să aibă loc”, adaugă clubul din Lyon.

