CUTREMUR LA PARIS: Benzema cere sa-si SCHIMBE NATIONALA!!! BREAKING NEWS: pentru cine vrea sa joace dupa ce a fost DAT AFARA definitiv din nationala Frantei

Benzema vrea sa forteze regulamentele internationale si sa fie lasat sa joace pentru o alta nationala!

Desi are 81 de meciuri pentru Franta, Benzema are usa inchisa la campioana mondiala. A anuntat-o chiar presedintele federatiei, Noel Le Graet. Benzema plateste pentru acuzatiile de santaj facute la adresa lui in 2015, anul in care a fost chemat ultima data la nationala Frantei. Desi instanta l-a declarat nevinovat in cazul santajului la care a fost supus colegul de nationala Valbuena, Benzema n-a mai primit nicio convocare de 4 ani.

"Pentru mine, Benzema este un jucator foarte bun. Nu i-am criticat niciodata calitatile. E unul dintre cei mai buni jucatori pe pozitia sa. Dar aventura sa la nationala Frantei s-a terminat", a spus recent Le Graet intr-un interviu pentru RMC Sport.

Karim, jucator cu origini algeriene, cere acum dreptul de a juca pentru nationala africana!

"Noiel, am crezut ca nu te implini in deciziile antrenorului echipei nationale. Sa stii ca voi fi doar eu cel care decide cand mi se incheie cariera internationala. Daca tu crezi ca sunt terminat, lasa-ma sa joc pentru alta tara pentru care pot sa o fac. Vom vedea atunci daca sunt terminat sau nu", a scris Benzema pe Twitter.

Conform regulamentului FIFA, un fotbalist nu poate juca pentru doua nationale. Nationala se poate schimba doar in cazul in care jucatorul vizat nu a intrat intr-un meci oficial pentru prima echipa al carei tricou l-a imbracat.



Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019