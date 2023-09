Cu cine semnează Salvatore Sirigu, după ce a fost refuzat de Rapid

Portarul italian a fost în Giulești la meciul dintre Rapid și Petrolul (0-2), dar mutarea nu s-a concretizat. Conducătorii Rapidului au oferit un răspuns clar: nu-și doresc un portar care să-i fie concurent pe post lui Horațiu Moldovan, în prezent titular și la echipa națională.

Acum, Sirigu prinde un contract într-un campionat mult mai puternic. Va semna cu OGC Nice, din postura de jucător liber de contract.

Francezii i-au pregătit un contract valabil până la finalul acestui sezon portarului care a fost legitimat în sezonul precedent la Fiorentina, notează jurnalistul Nicolo Schira.

