Cu un gol reuşit în meciul cu Brest, de sâmbătă, din Ligue 1, atacantul brazilian Neymar a devenit al patrulea marcator din istoria clubului PSG.

Neymar (30 de ani) a venit la PSG în 2017 şi a început al şaselea sezon în tricoul parizienilor. El a jucat în 153 de meciuri pentru campioana Franței, în toate competiţiile, şi a marcat 110 goluri, dintre care 77 în Ligue 1.

Cu golul marcat sâmbătă, în meciul cu Brest, Neymar l-a depăşit pe portughezul Pauleta, care a rămas pe locul cinci în clasamentul golgeterilor all-time ai clubului din capitala Franţei.

Clasamentul marcatorilor clubului parizian este următorul:

1. Edinson Cavani (Uruguay) 200 goluri;

2. Kylian Mbappe (Franţa) 180 goluri;

3. Zlatan Ibrahimovic (Suedia) 156 goluri;

4. Neymar (Brazilia) 110 goluri;

5. Pedro Miguel Pauleta (Portugalia) 109 goluri;

INSANE PASS FROM LEO MESSI TO SET UP NEYMAR!

Insane vision from Leo ????????????. pic.twitter.com/BvyXdxbmXA