"Asta este adevarul!" Primele declaratii ale lui Neymar dupa ce si-a prelungit contractul cu PSG! La cati bani a renuntat pentru a ramane la Paris

Neymar a semnat un nou contract cu PSG, alegand sa ramana pe Parc des Princes pana in 2025.

Brazilianul a oferit si cateva declaratii dupa semnarea prelungirii. Intr-un interviu pentru site-ul oficial al celor de la PSG, Neymar a spus ca este fericit cu decizia pe care a luat-o, dorindu-si sa cucereasca multe trofee alaturi de colegii sai cu care se simte bine pe teren.

"Sunt foarte fericit pentru ca am semnat un nou contract cu PSG pana in 2025. Adevarul este ca sunt foarte bucuros pentru ca voi mai petrece patru ani, aici, la Paris, dar si pentru ca voi face parte in continuare din acest proiect.

Imi doresc noi trofee cu echipa. A contat pentru mine intreaga atmosfera de aici, colegii, ceilalti oameni din club, dar mai ales antrenorul, care este unul extrem de valoros.

Golurile mele, de cand am venit la PSG, au ajutat sa puna echipa in randul gruparilor de top, dar am creat impreuna un grup care a invatat sa joace in Champions League. Sunt convins ca impreuna putem reusi. Ma bucur ca fac parte din istoria acestui club si-mi doresc sa mai realizam lucruri mari impreuna", a declarat Neymar.



Negocierile intre Neymar si PSG s-au intins pe parcursul mai multor luni, timp in care brazilianul a fost criticat dur dupa unele evolutii mai slabe.

Potrivit jurnalistilor publicatiei As, pentru a continua la PSG, Neymar a acceptat o scadere a salariului, de la 36 de milioane de euro pe an, la 30 de milioane de euro.

???? DEAL DONE: Neymar has signed a contract extension at PSG until 2025. He will earn €30m-a-season AFTER tax, which works out at:

€2.5m per month.

€625,000 per week.

€89.2k per day.

€3.7k per hour.

€62 per minute.

(Source: @PSG_inside) pic.twitter.com/RbyNIFuUa3