UPDATE: Potrivit primelor informații apărute în presa din Franța, Neymar a suferit o entorsă. Momentan, nu se cunosc detalii suplimentare legate de accidentarea sa și nu se știe cât va lipsi, cu exactitate, starul brazilian de pe teren, așa cum a zis și antrenorul Christoph Galtier.

”Cât de gravă e accidentarea? Nu știm, el va face investigații chiar acum”, a spus Galtier.

Știrea inițială:

Campioana Franței s-a impus cu dificultate, pe teren propriu, în fața celor de la Lille, scor 4-3, într-un meci contând pentru etapa a 24-a din campioant.

Dubla lui Kylian Mbappe, golul lui Neymar și lovitura liberă transformată de Lionel Messi în minutele de prelungire au adus trei puncte importante pentru formația antrenată de Christophe Galtier.

În minutul 51, starul brazilian s-a accidentat teribil la gleznă după ce a călcat strâmb și, chiar dacă a încercat să mai joace, nu a mai reușit. Neymar a ieșit de pe teren pe targă, în lacrimi, aflându-se în imposibilitatea de a mai pune piciorul în pământ.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury :( pic.twitter.com/nqZVfH0K2P