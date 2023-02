Aflată într-o perioadă nefastă din punct de vedere al rezultatelor, PSG s-a chinuit pentru succesul obținut pe teren propriu, cu Lille, scor 4-2.

După înfrângerea din Champions League, 0-1 cu Bayern Munchen, campioana Franței a avut un meci complicat și în campionat, deși începuse cum nu se poate mai bine.

După primele 17 minute de joc, PSG avea avantaj de două goluri, grație reușitelor lui Kylian Mbappe și Neymar. Oaspeții au egalat prin Dikite și David, iar în minutul 69 au preluat conduferea după ce a înscris și Bamba.

Meciul părea să se îndrepte spre un nou insucces pentru PSG, însă Kylian Mbappe a restabilit egalitatea în minutul 87.

Victoria a venit în minutele de prelungire, după ce Lionel Messi a executat perfect o lovitură liberă și a adus cele trei puncte.

LEO MESSI SEALS IT FOR PSG IN THE 95TH MINUTE WITH A STUNNING FREE KICK ????????????pic.twitter.com/qC0oRkvnYu