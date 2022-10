Înaintea confruntării din campionat, cu UTA Arad, patronul echipei a fost în vizită la echipă, unde a vorbit cu fiecare dintre jucători, dar și cu staff-ul tehnic.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre decizia pe care a luat-o, aceea de a merge la baza de pregătire, dezvăluind și ce a vorbit cu fotbaliștii.

"Am fost la echipă, am zis că nu vorbesc de trecut, mă interesează viitorul și viitorul înseamnă să avem posesie, să câștigăm meciurile și puncte. La fiecare în parte, de fapt i-am lăudat pe majoritatea, am zis că nu mai vreau să jignesc, să supăr oameni, dar „unii dintre voi nu veți mai face parte din lot, eu respect contractele”. De Tamm și Dawa sunt mulțumit, am vorbit cu fiecare în parte, nu sunt ei acum Sergio Ramos, dar ce pot face fundașii centrali când ajunge mereu mingea la ei. Lui Olaru i-am zis că nu am ce să îi spun, că își dă viața pe teren.

Lui Tavi i-am zis: nu mai ești fotbalist, dar nu știu ce se întâmplă, nu mai ești ăla care ai fost. Lui Coman i-am zis că și-a revenit, trebuie să devină din ce în ce mai bun, să fie ăla care a fost. Mă interesează posesia, nu aveți posesia", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

FCSB - UTA Arad s-a încheiat 2-1

Vicecampioana României a urcat pe locul șapte în clasamentul Superligii României după victoria cu UTA Arad de pe Arena Națională, având 17 puncte obținute, însă și cu două meciuri restante. FCSB a deschis scorul prin golul lui Olaru, iar Compagno a mărit avantajul din penalty, însă a și încasat un gol în prelungirile partidei de la Claudiu Keșeru.

Obiectivul roș-albaștrilor este accederea în play-off, iar a treia victoriee consecutivă le dă încredere jucătorilor lui Nicolae Dică, în ciuda faptului că jocul încă nu este convingător.