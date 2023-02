Cele două formații s-au duelat în etapa cu numărul 23 din Serie A, iar victoria lui AC Milan a dus echipa pe locul trei, la trei puncte distanță de ocupanta locului secund, Inter, și tot la trei de echipa de pe patru, Atalanta, care, în altă ordine de idei, are și un meci în minus.

Ciprian Tătărușanu, savuros după triumful lui AC Milan din campionat: „Am arătat asta!”

Cu Mike Maignan accidentat, Stefano Pioli continuă să-l prefere pe Ciprian Tătărușanu în poarta trupei de pe San Siro. Goalkeeperul român a ajuns la două meciuri în campionatul Italiei fără gol primit, după ce a blocat cu succes poarta și în meciul cu Torino, dar și în cel cu Monza.

În urma triumfului de pe Stadionul „Brianteo” la care au asistat aproximativ 14.000 de fani, conform statisticilor oferite de FlashScore, Ciprian Tătărușanu a evidențiat că echipa sa a arătat caracter și că linia de fund pare mult mai compactă.

„A fost un joc mai dificil în partea a doua a meciului, dar am arătat caracter și am obținut o victorie foarte importantă. (n.r. despre defensivă) O am în fața mea, e o defensivă mai compactă și am arătat-o și în meciurile recente”, a spus Ciprian Tătărușanu, conform Milan News.

Cifrele lui Ciprian Tătărușanu în acest sezon

Fostul internațional român a avut un sezon încărcat, până în clipa actuală. Cu Maignan indisponibil din cauza unei accidentări, Tătărușanu a susținut poarta lui AC Milan din toate încheieturile, chiar dacă în unele meciuri a fost aspru criticat de presa din italiană.

Goalkeeperul a bifat 16 apariții în echipamentul trupei de pe San Siro în actuala stagiune, a reușit în patru meciuri să blocheze poarta cu succes și a încasat 22 de goluri per total.