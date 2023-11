„N-a fost plăcut!” Dan Șucu după eșecul suferit de Rapid cu U Cluj. Unde s-a făcut diferența și modificările pregătite de acționari

La o zi distanță de la supriza din Giulești, Dan Șucu, acționarul majoritar al rapidiștilor a dezvăluit că l-a surprins total căderea suferită de echipa sa în meciul cu U Cluj.

Totuși, rezultatul negativ din meciul cu U Cluj a dus la o reacție pozitivă din partea patronului clubului, care a anunțat că va întări lotul în iarnă.

Cupa României este obiectivul principal al rapidiștilor, iar Dan Șucu negociază în momentul de față cu 6-7 jucători pentru a pune în vitrina clubului primul trofeu de la venirea sa.

„De când am intrat în fotbal, de când am intrat în fenomen, de când am venit aici la Rapid, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Să conducem cu 2-0 în Giulești și să pierdem cu 3-2, n-a fost o senzație plăcută, trebuie să recunosc asta. Probabil, în fotbal ca și în viață, pentru toate există un început. Doamne ferește! Nu credeam că o să pierdem cu 3-2 mai ales în fața suporterilor noștri minunați care au făcut o atmosferă fantastică.

Am avut un presentiment la 2-0, m-am rugat să nu luăm gol până se termină prima repriză. Nu intru în chestiuni tehnico-tactice, dar parcă am avut așa, parcă un simț care mă avertiza că nu e bine să luăm gol. M-am uitat chiar febril la ultimele minute, m-am rugat să intrăm cu două goluri avantaj la pauză.

Cred că acel gol pe care U Cluj l-a înscris ne-a încurcat rău de tot, pentru că au intrat la pauză cu un moral mai bun. Acel gol a fost foarte rău pentru noi. Parcă nici îți vine să crezi, să pierzi după ce ai condus cu 2-0. Nu știu dacă e neapărat șoc, dar e o senzație ciudată pe care sper să nu o mai trăiesc mult timp de acum încolo în Giulești

Acest rezultat ne-a întărit și mai tare convingerea că trebuie să întârim lotul. S-a văzut că avem un lot bun, dar mai e nevoie de câțiva jucători pentru a ne îndeplini obiectivul, pentru a ne bate la primele trei locuri, dacă se poate să câștigăm titlul și să aducem în vitrină Cupa României, care e un obiectiv major.

Rapidiștii pregătesc transferuri pentru la iarnă

În momentul de față suntem în negocieri cu 6-7 jucători, nu este vorba despre niciun român. Sunt fotbaliști de nivel internațional, fotbaliști care au jucat sau joacă la echipele lor naționale, vrem să întărim lotul mai ales în atac și în linia de mijloc. E clar că trebuie jucători pe toate compartimentele. Negocierile sunt puternice în momentul de față, vrem să aducem jucători, vor veni fotbaliști numai de valoare, care să ne ajute să ne batem pentru câștigarea titlului.

Din păcate a venit această înfrângere cu U Cluj, care ne-a privat de locul doi, un loc doi care poate din punct de vedere al jocurilor ar fi fost meritat pentru Rapid. Asta este, am primit ce am meritat. Așa este fotbalul, fotbalul este corect, așa cum este și viața. Nu trebuie să ne plângem, trebuie să strângem din dinți și să luptăm mai departe.

În iarnă vom băga bani fără niciun fel de problemă, nu știu suma, că vor fi 2 milioane, că va fi 1, important e să aducem jucători de calitate care să întârească actuala formulă, care este foarte bună. Sper că până în iarnă domnul Bergodi să scoată maximum de la jucători, în mod sigur pot să promit fanilor că ne vom întări și vom aduce jucători cu care să atacăm toate obiectivele”, a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.

Rapid ocupă locul trei în clasamentul Superligii, cu 30 de puncte, șapte mai puține decât liderul FCSB și la doar două puncte în spatele lui CFR Cluj.