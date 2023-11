Cristiano Bergodi, prima reacție după ce Rapid a pierdut cu U Cluj: ”Ne aduce cu picioarele pe pământ”

După meci, Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a tras primele concluzii și s-a arătat nemulțumit de evoluția elevilor săi din a doua parte a jocului.

Rapid a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Papeau și Ioniță, dar ardelenii au reușit să revină până la finalul partidei și au întors soarta jocului.

Bergodi speră ca meciul cu U Cluj să reprezinte o ”lecție” pentru elevii săi. Pentru Rapid a fost și prima înfrângere după mai bine de trei luni.

Cristiano Bergodi: ”Ne aduce cu picioarele pe pământ”

„Un pic de lipsă de maturitate, am picat acest test. De la 2-0 nu se poate pierde, e o prostie că se spune că e un rezultat periculos. Era un rezultat important, trebuia să jucăm altceva. Am luat mai multe contraatacuri în acest meci decât în tot campionatul. Ne-am dezechilibrat în a doua repriză, e o repriză de uitat. Nu se poate să luăm goluri așa, cu echipa desfăcută și pe contraatac.

Joci acasă. Am avertizat băieții, dar eu sunt antrenorul și eu sunt primul vinovat. Băieții trebuie să înțeleagă că am jucat prea deschis și nu trebuia s-o facem la 2-0, când aveam meciul în mână.

Când încasezi golul trei după ce ai condus cu 2-0, e clar că poate ucide orice echipă. Noi am încercat de pe bancă să venim cu jucători ofensivi, dar ne-am dezechilibrat și nu am reușit să ne avem ocazii.

Veneam după o perioadă foarte bună, asta ne aduce cu picioarele pe pământ și poate fi o lecție pentru noi, să învățăm din greșelile pe care le-am făcut în această seară. Trebuie să joci și cu echilibru, nu lăsând aceste spații mari”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul partidei.

După acest rezultat, Rapid a rămas pe locul trei, cu 30 de puncte, la două în spatele celor de la CFR Cluj și la șapte de FCSB. Pentru vicecampioana României a fost etapa perfectă, având în vedere că și CFR s-a încurcat pe teren propriu cu UTA Arad, scor 0-0.

Pentru Rapid urmează duelul din deplasare cu FC Botoșani, iar U Cluj va juca pe teren propriu cu FCU Craiova.