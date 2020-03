"Am inteles ca avea probleme cardiace. Infarctul a fost prea mare, probabil medicii n-au mai putut sa faca nimic!" Iuliu Muresan despre vestea tragica a disparitiei lui Martin Tudor 

Fostul presedinte al CFR-ului spune ca Martin Tudor, rapus astazi de un infarct la doar 43 de ani, avea probleme cardiace preexistente.

Iuliu Muresan crede ca amploarea leziunilor cardiace a facut ca manevrele de resuscitare sa nu poata sa-l readuca pe Tudor la viata.

"Sunt de-a dreptul socat. Am colaborat cu el in 2006, era un om deosebit, un portar foarte talentat si un antrenor la fel. Nu mi-a venit sa cred cand am aflat. Ii transmit condoleante familiei. E pacat ca in acest context de coronavirus nu putem participa la inmormantare. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Tragedia asta putea sa nu vina... nu stiu ce sa mai zic. Era un om extraordinar, un profesionist... Am inteles ca avea probleme cardiace, a facut un stop cardiac. Medicii de la urgente nu pot sa mai faca nimic in cazul unui infarct mai mare, banuiesc ca asta a fost cauza", a spus Muresan pentru www.sport.ro.