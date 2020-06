"Va fi cel mai modern din tara!" Se face un nou stadion BIJUTERIE in Romania! Arata FANTASTIC si costa 20 de milioane de euro. Unde se construieste

Un nou stadion este pe calie sa fie construit, iar arena se anunta a fi cea mai moderna din tara.

Pitestiul se alatura oraselor din Romania care vor avea parte de un nou stadion. Arena 'Nicolae Dobrin' si-a primit acceptul si e gata sa fie construita. Primarul Cornel Ionica anunta: "Va fi cel mai modern din tara, din ce ne-au spus reprezentantii CNI".

Stadionul va fi construit pe actualul amplasament al stadionului 'Nicolae Dobrin', iar nocturna si pista de atletism vor fi pastrate.

Constructia arenei ar urma sa inceapa dupa finalizarea celor trei noi stadioane din Bucuresti incluse in programul Euro 2020: Arcul de Triumf, Steaua si Giulesti, care au termen de finalizare pana in septembrie, octombrie si noiembrie.

Capacitatea noii arene din Pitesti va fi de aproximativ 14.000 de locuri si toate tribunele vor fi acoperite:

"Am fost zilele trecute la stadion cu primarul municipiului Pitesti si am vorbit cu jucatorii. Acestia au fost anuntati ca s-a aprobat de catre CNI construirea unui nou stadion, care ar trebui sa fie gata in urmatorii doi ani. Constructia se va face pe actualul amplasament. Pista de atletism va ramane, pentru ca este una dintre putinele de calitate superioara din tara. Am incredere ca putem promova in Liga 1", a declarat Cristian Gentea, presedintele Consiliului de Administratie al FC Arges, potrivit Sport Total FM.

Primarul din Pitesti anunta: "Va fi cel mai modern din tara! O bijuterie"

Cornel Ionica, primarul orasului Pitesti, a vorbit despre noul stadion ce urmeaza sa fie construit si spune ca acesta va costa aproximativ 18-20 de milioane de euro.

"Saptamana trecuta, Compania Nationala de Investitii, impreuna cu noi, a finalizat si acceptat ultimele detalii privind noul stadion Nicolae Dobrin. Dupa aproape 3 ani si jumatate de eforturi, CNI si-a insusit realizarea acestui proiect. Noul stadion la care visam cu totii pana acum, va deveni realitate. Din ce ne-au spus reprezentantii CNI, va fi cel mai modern stadion din tara. Estimez ca lucrarile vor incepe intr-un an si cateva luni. Suntem primii dupa stadionul de la Sibiu care in mare parte este realizat deja. Costurile estimative sunt de 18-20 milioane euro. Capacitatea noului stadion va fi in jur de 14.000 de locuri. Tribunele vor fi acoperite in totalitate. Vor fi spatii comerciale, birouri, magazine, sala de antrenament…

Pista de atletism si nocturna vor ramane. Compania Nationala de Investitii nu ne-a dat voie sa umblam la pista. Instalatia de iluminare a tribunelor va fi separata de cea a gazonului. De saptamana viitoare vor incepe lucrarile la noua Sala Polivalenta, care va fi o bijuterie", a spus Cornel Ionica, potrivit liga2.prosport.ro.