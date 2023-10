Unul dintre jucătorii dați afară de Becali, sfat pentru Dorin Rotariu: „Să se impună repede!”

Fotbalistul de bandă va debuta la FCSB duminică, în fața lui FC Voluntark, într-un meci din etapa cu numărul 13 din Superliga, pe un post nou, acela de vârf împins, în locul lui Andrea Compagno, potrivit spuselor lui Gigi Becali.

Mario Dulca, unul dintre fotbaliștii dați afară de Gigi Becali la începutul acestui an, care activează acum la NK Celje (Slovenia), l-a avertizat pe Rotariu că va trebui să se adapteze rapid la FCSB dacă vrea să intre în grațiile lui Gigi Becali și să aibă viață lungă la vicecampioana României.

„Din orice experiență am avut ceva de învățat, chiar și de la FCSB. Îmi doream mai multe minute, nu să fiu scos la pauză. Nu sunt un jucător de atac, care să iasă în evidență cu acțiuni ofensive. A fost o perioadă ok, am jucat la unul dintre cele mai bune cluburi din România și acest lucru m-a ajutat.

Dorin are experiență mai mare decât mine, cred că știe să gestioneze aceste momente. Îi urez multă baftă, să facă o figură frumoasă și să se impună cât mai repede, nu ca mine. Am mai vorbit cu Cordea, cu Boboc, dar niciunul nu mai este acolo”, a spus Marco Dulca, potrivit Digisport.

Despre Dorin Rotariu

Rotariu, jucător format la Poli Timişoara, a fost transferat în 2012 la Dinamo Bucureşti, după care a mai evoluat la FC Bruges, Mouscron, AZ Alkmaar, FC Astana, Ludogoreţ Razgrad şi Atromitos.

Dorin Rotariu are zece selecţii şi un gol în echipa naţională, pentru care nu a mai jucat din 2019.