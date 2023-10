Albion Rrahmani putea ajunge la FCSB! De ce a picat totul: ”Am fost trei persoane să-l vedem”

Atacantul din Kosovo a marcat de șase ori în șapte meciuri pentru gruparea din Giulești, dar putea ajunge la FCSB!

Dezvăluirea a fost făcută de impresarul Florin Vulturar, care a spus că reprezentanții vicecampioanei au fost cu ochii pe Rrahmani în meciul dintre FC Ballkani și CFR Cluj, din sezonul precedent de UEFA Conference League.

Rrahmani a avut atunci o evoluție modestă, astfel că mutarea s-a blocat, iar kosovarul a ajuns la Rapid pentru 600.000 de euro. Înainte de transfer, Rrahmani putea ajunge și la Petrolul Ploiești, acolo unde a fost dorit de Marian Copilu.

Rapid nu-l va avea pe Rrahmani pe teren pentru cel puțin trei luni, după accidentarea suferită la naționala țării sale. Luni seară, giuleștenii au anunțat pe rețelele social media că operația lui Albion Rrahmani a fost încheiată cu succes și au subliniat că fotbalistul e puternic și pregătit să revină pe gazon.

Albion Rrahmani putea ajunge la FCSB!

„A fost o situație interesantă cu Rrahmani. Noi, eu și cu partenerul meu, am fost să-l vedem la Cluj și a făcut un meci foarte prost. Mergi să vezi un jucător, îl urmăream de ceva vreme, și… Era posibil să ajungă la FCSB dacă făcea un meci foarte bun la Cluj.

Poți să mergi să vezi o dată un jucător și să dai chix. Trebuie urmărit foarte atent, un meci, două nu sunt de ajuns. Nu știu dacă existau șanse să joace la FCSB. Am fost să-l vedem și pe Krasniqi, știam că și cei de la CFR sunt interesați de el, dar s-a accidentat înainte de meci.

Ne-am uitat la Rrahmani și, din păcate sau din fericire pentru Rapid, a făcut un meci prost. A rămas în stand-by și apoi l-a luat Rapid. E un jucător bun, nouă ne-a plăcut foarte mult, dar am vrut să-l vedem într-un meci live și n-a jucat ce trebuie.

Știu că a vrut să-l ia și Marian Copilu la Petrolul. Noi l-am urmărit cu 2-3 luni înainte, dar am vrut să-l vedem și live. E o diferență mare între ce vezi live și o înregistrare. Nu m-a impresionat live și a rămas în stand-by. Trebuia să mai mergem la 2-3 meciuri, dar nu poți să-i acoperi pe toți.

Era posibil să ajungă la FCSB. Am fost 3 persoane la Cluj să-l vedem și toți trei am zis că are ceva, dar mai trebuie văzut. Nu am crezut că va ajunge să plece așa repede. Trebuie să-l vezi 2-3 meciuri live și timpul a fost destul de scurt. Nu a trecut mult după meciul de la Cluj și a plecat”, a spus Florin Vulturar, la Fanatik.

Albion Rrahmani a marcat 21 de goluri în campionatul din Kosovo, în 35 de meciuri, pentru campioana FC Ballkani. De asemenea, el a înscris de 7 ori şi a dat trei pase de gol, în ediţia trecută a Europa Conference League, în care Ballkani a jucat în faza grupelor, reuşind şi un gol în Cupa din Kosovo.

În actualul sezon al cupelor europene, atacantul a jucat patru meciuri, două în Champions League şi două în Europa Conference League, reuşind să marcheze de două ori şi să ofere trei pase decisive.