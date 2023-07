Tricourile Kappa din anul Centenarului au fost îmbrăcate miercuri dimineață și de trei jucători legendari ai clubului giuleștean. Scenariul a fost pus la punct fără cusur.

Noul echipament a fost îmbrăcat de Cristi Săpunaru, actualul căpitan, sportiv care reprezintă prezentul, dar și de doi foști jucători emblematici - Adrian Iencsi și Daniel Pancu.

"Legendele transmit moștenirea mai departe"

Iencsi a fost prezentat marți în funcția de antrenor secund în staff-ul lui Cristiano Bergodi - ultima dată a fost antenor la Sighetu Marmației, în timp ce Daniel Pancu e selecționer în prezent la reprezentativa Under 20, cu mari șanse să devină antrenor la U21.

Iencsi și Pancu, foști căpitani la Rapid, sunt doi dintre cei mai iubiți jucători din Giulești de după Revoluție.

“Revenirea la Rapid înseamnă pentru mine, în primul rând, urmarea carierei profesionale. Lucrând cu un antrenor care are foarte multă experiență, un antrenor care și el, la rândul său, iubește acest club. A mai fost aici și s-a atașat de tot ceea ce înseamnă Rapid.

În primul rând, este o gândire a mea din punct de vedere profesional pentru că îmi place foarte mult meseria de antrenor și, cu atât mai mult, revenirea la Rapid înseamnă ceva deosebit pentru mine.

Rapid, cum am spus de foarte multe ori, este a doua mea casă. Rapid pentru mine înseamnă totul. Aici m-am format ca om, m-am dezvoltat mental, m-am dezvoltat din toate punctele de vedere. Am avut o oportunitate foarte mare să am parte de foarte mulți colegi de echipă de la care am învățat ceva.



Am avut parte de antrenori care m-au format și, în același timp, de conducători. Mă consider un norocos că am avut și am șansa de a juca în tricoul alb-vișiniu și de a fi iubit de cea mai frumoasă galerie din România și cei mai frumoși suporteri din întreaga țară”, a declarat Adrian Iencsi, pentru fcrapid.ro.