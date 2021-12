Un mare oraș din România, gata să aibă un stadion de lux! Anunțul primarului

Primarul orașului bănățean, Dominic Fritz, a anunțat că este gata să demareze construcția unui stadion de 17 milioane de euro. Acesta ar urma să fie finalizat în 39 de luni.

Acesta va avea 9.000 de locuri. Primăria a demarat deja procedura de licitația. Prețul este de aproximativ 87,3 milioane de lei, adică peste 17 milioane de euro. Acesta va fi de categoria 4, conform cerințelor UEFA.

”Zilele acestea am sărbătorit 100 de ani de la înfiinţarea clubului fanion al oraşului: Politehnica Timişoara. Un centenar dulce-amar, având în vedere că Timişoara nu are un stadion pe măsura ambiţiilor noastre fotbalistice. Niciun alt stadion nu ar putea lua locul lui <Dan Păltinişanu>, însă până când acesta va fi modernizat de Consiliul Judeţean Timiş, consider că este sarcina administraţiei locale să ofere o infrastructură sportivă adecvată.

Azi am semnat actele necesare pentru scoaterea la licitaţie a proiectării şi execuţiei noului stadion din Calea Buziaşului, primul construit după Revoluţie, care va oferi o nouă identitate şi va ridica standardul de urbanism al zonei”, a declarat primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz.