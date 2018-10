Imagini infricosatoare! Cum se indoaie un pod sub rotile unui autocar urias. Soferul a ignorat limita de greutate. VIDEO

Soferul unui autocar a ignorat in mod incredibil limita de greutate cand a traversat pe un pod aflat deasupra unui rau.

S-a intamplat in SUA, acolo unde a fost filmata trecerea unui autocar peste podul Beaver Bridge din Arkansas, care are limita de 10 tone. Este construit din lemn inca din 1949, insa asta nu l-a descurajat pe soferul autocarului ce cantareste 35 de tone. El a trecut peste pod, chiar daca acesta s-a indoit sub rotile sale si a produs in balans, facandu-i pe trecatori sa se opreasca si sa filmeze grozavia soferului.

Politia locala s-a sesizat in urma aparitiei imaginilor pe internet, iar soferul este dat in urmarire. Cascadoria lui este ilegala, autocarul fiind plin in momentul in care a decis sa riste si sa incalce limita de greutate a podului.

Trecerea peste pod a fost oprita in urma acestui incident, specialisti in domeniu urmand sa studieze situatia podului pentru lucrari de intarire.