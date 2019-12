Si-a RUPT piciorul si credea ca a terminat-o cu fotbalul dupa ce clubul l-a trimis LA PARINTI sa faca rost de bani pentru operatie! Surpriza URIASA: ce i-a spus la telefon Anamaria Prodan

Caz socant in lumea fotbalului, dupa ce un jucator a fost abandonat de echipa sa, in urma unei accidentari.

Sergiu Ieremie (16 ani) joaca la LPS Suceava si este vazut ca unul din marile talente ale clubului. In timpul unui meci cu CSM Bacau, tanarul jucator s-a accidentat serios, suferint o ruptura de ligamente. Cei de la Suceava i-au transmis jucatorului ca nu dispun de fonduri pentru a-l ajuta sa se opereze si le-au spus parintilor sa se descurce singuri.

Mesajul lui Ieremie este urmatorul: "Am jucat fotbal pentru echipa mea si m-am accidentat pe teren. De atunci, nu m-a cautat nimeni din club sa ma intrebe daca mai traiesc. Mi-au spus sa merg acasa pentru ca ei nu au fonduri. Fotbalul este viata mea si vreau sa joc in continuare!", a spus Ieremie, in Gazeta Sporturilor.

Costurile totale ale operatiei si recuperarii se ridica la aproximativ 10.000 de euro.

Lumea fotbalului s-a unit sa il ajute

Anamaria Prodan nu a putut sta cu mainile in san si a reactionat imediat la cazul tanarului jucator, dupa cum declara acesta.

"Am primit un telefon de la doamna Anamaria Prodan, cand eram la scoala. Nu mi-a venit sa cred ca este ea. Mi-a spus ca de Craciun se intampla miracole si mi-a cerut sa am incredere in mine, sa revin si mai puternic. Nu mi-a venit sa cred cand mi-a spus ca imi ofera cadou alaturi de Nicusor Stanciu operatia, iar Alexandru Bourceanu si Dan Alexa imi fac cadou recuperarea pe care o sa o fac la clinica lui Bourceanu", a declarat Sergiu Ieremie pentru sursa citata.

De asemenea, 10 din cei mai cunoscuti fotbalisti suceveni si-au pus la bataie tricourile oficiale de joc de la echipele pentru care activeaza. Cei 10 sunt: Toma Niga, Mihai Roman, Lucian Goian, Florin Plamada, Cosmin Tucaliu, Sebastian Nechita, Catalin Golofca, Doru Popadiuc, Alexandru Buziuc si Valentin Buhacianu.

Anamaria Prodan ii ataca pe conducatorii LPS Suceava

"Nu-l cunosteam pe Sergiu, am aflat de situatia lui de la tatal unui alt jucator. Toti parintii erau oripilati de tratamentul la care a fost supus acest copil! Am vorbit cu cativa jucatori si antrenori pe care ii reprezint pentru a strange banii necesari operatiei si recuperarii acestui pusti talentat. Nu este normal sa se intample asa ceva! Ne intrebam de ce juniorii nostri vor cu disperare sa plece in strainatate! Uitati de ce! Este o bataie de joc totala!", a declarat Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.

Cei care vor sa il ajute pe Sergiu Iremie, pot contribui cu o suma de bani in conturile: euro- RO26INGB0000999903375364 si lei-RO90INGB0000999903469078, deschise la Banca ING.