Toni Petrea are simțul umorului. "Invitația" lansată pentru un patron din Liga 1

Antrenorul FCSB-ului, Toni Petrea, a avut viteză de reacție, azi, în timpul unei conferințe de presă.

În contextul în care Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, și-a manifestat în repetate rânduri admirația pentru felul în care Marius Croitoru a transformat-o pe FC Botoșani într-o echipă spectaculoasă, iar Iftime a susținut că ar defila în Liga 1 cu tehnicianul său pe banca roș-albaștrilor, Petrea a fost chestionat dacă își simte postul amenințat.

Toni Petrea: "Să vină aici! E o țară liberă!"

În spirit de glumă, dar și cu o doză ironică în discurs, Toni Petrea l-a chemat pe Croitoru la FCSB! Tehnicianul formației lui Iftime are însă o clauză de reziliere de 2 milioane de euro, conform unui anunț făcut de omul de afaceri, în urmă cu două săptămâni, la Ora Exactă în Sport.

Întrebat ce părere are despre faptul că patronul de la FC Botoşani, Valeriu Iftime, că dacă ar fi la FCSB, cu lotul actual şi- cu Marius Croitoru antrenor, ar defila în România Petrea a răspuns: "Să vină aici! Dacă ar fi fost clubul meu...Nu mă deranjează lucrurile astea, fiecare spune ce doreşte, e o ţară liberă".

2 milioane de euro, clauza lui Croitoru

Iftime l-a convins pe Croitoru să mai rămână încă doi ani la FC Botoșani, dar i-a pus și o clauză în contract prin care poate pleca. Echipa care oferă 2 milioane de euro îl poate lua pe tehnicianul grupării din Moldova!

"Nu îmi fac procese de conştiinşă sau să am regrete, dacă am luat o decizie, mi-am asumat-o. Am venit aici, să-mi fac treaba, la finalul sezonului vom vedea ce am reuşit să facem din ce ne-am propus. E o situaţie grea în fotbalul românesc, echipe care îşi schimbă liniile, antrenori care pleacă, din punctul ăasta de vedere aici e bine", a mai spus Petrea.