Clauză de antrenor de top! Pe ce sumă poate pleca Marius Croitoru de la Botoșani. Anunțul lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime, finanțatorul echipei FC Botoșani, are ochi și la antrenori, nu doar în privința jucătorilor pe care reușește să-i vândă cu sume avantajoase, cum este cazul lui Racovițan.

Omul de afaceri i-a dat credit total lui Marius Croitoru, iar fostul mijlocaș de la Steaua și Poli Timișoara a reușit să asambleze o formație competitivă, care se bate acum din nou pentru a intra în play-off. Mai mult, tehnicianul în vârstă de 42 de ani a făcut din FC Botoșani și o grupare care mizează pe un joc spectaculos.

2 milioane de euro, clauza lui Croitoru

Iftime l-a convins pe Croitoru să mai rămână încă doi ani la FC Botoșani, dar i-a pus și o clauză în contract prin care poate pleca. Echipa care oferă 2 milioane de euro îl poate lua pe tehnicianul grupării din Moldova!

"E ușor să-l complimentezi pe Marius Croitoru acum. Acum trei ani, nu-l complimenta nimeni. Ce vă garantez este că el are încă doi ani contract cu mine. I-am făcut, la cererea lui, i-am făcut o clauză de reziliere de două milioane de euro. El mi-a propus! Așa că, cine-mi dă două milioane de euro, i-l dau.

Îl văd antrenor la orice echipă mare, inclusiv FCSB, dar cred că filosofia lui de fotbal trebuie ajutată de mulți factori. Eu îl văd antrenând la echipele mari. El învață fotbalul din toate sursele care pot exista și bravo lui. Nu știu dacă e cea mai bună chimie între Marius și domnul Becali. Nu știu!", a declarat Valeriu Iftime, joi dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

”Hagi îmi explica pe șervețele”

Idolul lui Marius Croitoru este Gică Hagi. Antrenorul lui Farul Constanța l-a ajutat în carieră, iar Croitoru povestea cum Hagi îi explica tactici pe șervețele, când se întâlneau la hotelul deținut de ”Rege”, în Mamaia, acolo unde familia Croitoru obișnuiește să își petreacă vacanțele.

"Eu de 20 de ani îmi fac concediile la hotelul lui Gică Hagi. Erau momente când mă lua la antrenament, când îmi arăta pe şerveţele ce trebuie.

L-am avut antrenor şi ştiam de atunci. Iar în fiecare vacanţă în care am fost, mergeam cu el la Academie, mergeam cu el la antrenamente, mă lua, îmi explica. Am şerveţele, am multe ... multe lucruri din ceea ce face domnul Gică.

Eu am spus că am învăţat, domnul Gică (n.r. Hagi) m-a corectat şi a spus că am furat. V-aş aduce (n.r. şerveţelele în platoul emisiunii), dar din punctul meu de vedere sunt prea scumpe. Scumpe la vedere. Pentru că aceia care stau în preajma domnului Gică ştiu că are astfel de obiceiuri.

V-am zis, mă lua de prin 2008-2009, de când a deschis Academia, şi mergeam cu dumnealui la antrenamente, mergeam şi cu domnul Zoli (n.r. Zoltan Iaşko, cel mai vechi colaborator al lui Gică Hagi). Nu mai am nevoie de reducere la hotel pentru că am învăţat prea multe", spunea Croitoru, anul trecut.