Tinerețe fără bătrânețe. Bănel Nicoliță și-a amintit de o "dublă" celebră a Stelei în ziua în care Marius Lăcătuș a împlinit 58 de ani 

De 10 ori campion cu Steaua, Marius Lăcătuș a împlinit azi 58 de ani. Unul dintre cei mai valoroși atacanți din istoria fotbalului românesc a evoluat de 84 de ori pentru națională și a înscris 13 goluri pentru tricolori. A cucerit Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei cu Steaua, a jucat la CM din 1990 și la CM din 1998, dar a lipsit din lotul pentru Mondialul din 1994, când Anghel Iordănescu nu l-a inclus în lotul selecționatei care ajungea până în sferturile competiției.

În cariera de antrenor, brașoveanul care a jucat în străinătate la Fiorentina și Real Oviedo a pregătit și câțiva fotbaliști care-l apreciază enorm. Unul dintre ei este brăileanul Bănel Nicoliță, care a colaborat cu "Fiara", în Ghencea, la Steaua. Nicoliță s-a consacrat tot pe extrema dreapta, la fel ca fostul șeptar de legendă al roș-albaștrilor și al primei reprezentative.

Bănel: "Lângă nea' Marius am avut performanțe foarte mari"

În ziua în care Lăcătuș a împlinit 58 de ani, Nicoliță i-a transmis un mesaj de suflet și a făcut o incursiune în timp, până la momentul dublei cu Galatasaray. „Cu Galatasaray era pe bancă. Am bătut în Ghencea și am făcut 2-2 la Istanbul. Meciuri frumoase. Lângă Nea’ Marius am avut performanțe foarte mari. Am avut, dacă nu mă înșel, 14 meciuri la rând fără înfrângere”, și-a amintit Nicoliță, potrivit as.ro.

Bănel: "Am avut și noi idolii noștri!"

„Am avut și noi idolii noștri. Au fost domnul Hagi, Ilie Dumitrescu, Răducioiu și așa mai departe. Jucători….Nea’ Marius, Nea’ Piți. La mulți ani, Nea’ Marius! Mă bucur că am avut onoarea să fiu pregătit de dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate, să fiți sănătos. Să vă dea Dumnezeu 1000 de ani!”, a mai spus Bănel Nicoliță, potrivit sursei mai sus menționate.