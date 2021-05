Suporterii vor putea reveni in tribune! Anuntul oficial al MTS: ce categorii de persoane vor putea participa la evenimentele sportive 

Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat in ce conditii suporterii vor putea reveni pe stadioane.

Intr-un comunicat emis astazi, oficialii precizeaza ca organizatorii de evenimente sportive vor putea transmite propuneri catre MTS pentru realizarea de evenimente test/pilot, la care fanii vor putea fi prezenti.

Participarea va fi permisa, insa, doar pentru anumite categorii de persoane:

"persoanele care sunt vaccinate (cu schema completa);

persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2;

persoanele care prezinta rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului si Sportului si al ministrului Sanatatii."

Conform aceluiasi comunicat de presa, ministrul Eduard Novak a declarat ca Romania a facut un pas important spre revenirea la normalitate.

"Am facut un pas important spre revenirea la normalitate in sport, dar si in viata comunitatii, pe care sportul a avut dintotdeauna menirea sa o anime, sa o uneasca. Toate eforturile pe care le-am facut pana acum au meritat, iar bucuria este pe masura. Lumea sportului era mai saraca fara spectatori, caci doar impreuna ne putem bucura de emotia si frumusetea spectacolului sportiv.

Oamenii au nevoie sa fie alaturi de echipele si sportivii pe care ii iubesc, acestia au nevoie de sustinerea si caldura suporterilor, iar acest lucru este acum din nou posibil", a spus ministrul Tineretului si Sportului.

Primele partide la care suporterii s-ar putea afla in tribune sunt finala Cupei Romaniei, programata pe 22 mai, si amicalul dintre Romania si Georgia, de pe 2 iunie. Ambele meciuri se vor disputa la Ploiesti, pe stadionul 'Ilie Oana', unde s-ar putea afla circa 7.000 de fani.