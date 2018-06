Steaua si Rapid, impreuna in Liga a 3-a?! Steaua ar putea sa intre FARA BARAJ in C. Anunt de ultima ora

Stelsitii au pierdut categoric play-off-ul cu Rapid, insa pot sa intre in C fara sa mai joace baraj de promovare.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 BREAKING NEWS | Spania si-a dat afara antrenorul cu o zi inainte de Mondial!

Rapidul are dubla cu FC Singureni, campioana din Giurgiu. Stelistii au intrat deja in vacanta. Ar putea sa se intoarca la antrenamente deja promovati.



AMFB a cerut Federatiei promovarea directa a celor doua rivale.



"Noi ne dorim sa promoveze direct in Liga a 3-a atat CSA Steaua, cat si Academia Rapid. Chiar am comunicat catre FRF ca vrem ca ambele sa joace in liga a 3-a. Sa fim seriosi, fotbalul este pentru spectatori", a spus o persoana din conducerea AMFB pentru Gazeta Sporturilor.