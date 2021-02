Ilie Nastase il DESFIINTEAZA pe sotul Serenei Williams! "Cred ca e fetita in casa si ea e barbatul!"

Ilie Nastase a facut declaratii taioase la adresa sotului Serenei Williams.

Dupa victoria jucatoarei din America in fata Simonei Halep, din sferturile de la Australian Open sotul Serenei a postat un mesaj in care la numit pe Ion Tiriac: 'clovn rasist/sexist care se exprima public si se ia de familia mea'.

Inainte de acest episod, Tiriac i-a recomandat lui Williams sa se retraga, deoarece este prea in varsta, iar reactia lui Alexis Ohanian, sotul jucatoarei de tenis, a venit imediat.

Ilie Nastase a sarit in apararea miliardarului roman si sustine ca Alexis Ohanian a exagerat. De asemenea, el a declarat ca Serena Williams este 'barbatul in casa'.

"M-au acuzat si pe mine rasisim. Pe cine nu acuza ei? Ala se simte ca n-a jucat in viata lui tenis. Cred ca e fetita in casa si Serena e barbatul. Asa cred. De-asta si raspunde el... Serenna n-ar avea treaba cu domnul Tiriac, in nici un fel", a spus Ilie Nastase pentru TelekomSport.