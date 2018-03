Spartacus vine sa joace fotbal in Romania! Echipa care anunta ca il legitimeaza: "Va fi varf de atac"

Actorul din Spartacus va juca fotbal in Romania! Virusii verzi de la Sanatatea l-au chemat sa dea goluri in derby-ul Clujului din liga a treia.

Liam McIntyre, actorul care l-a interpretat pe Spartacus a jucat fotbal cu Sanatatea pe Cluj Arena, vara trecuta, in noul lui film. Patronul de la Sanatatea vrea sa-l legitimeze pe actorul australian pentru meciul cu U Cluj din campionat!



"Varf de atac, asa a facut scenele in film si cred ca asa va evolua si in cadrul echipei", a spus Aurelian Ghisa pentru ProTV.



Actorul e fan Arsenal si s-a antrenat cu Puyol pentru debutul in fotbal.