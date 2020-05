"Sa se reia fotbalul cat mai repede!" Lucescu, reactie categorica in dezbaterea momentului! Ce spune despre impactul pandemiei in fotbal

Lucescu vrea ca fotbalul sa revina cat mai repede pe teren!

Intr-o interventie la emisiunea“Taca La Marca” de la Radio Musica Television, Mircea Lucescu a cerut ca fotbalul sa se intoarca rapid pe gazon. Lucescu e de parere ca impactul va fi unul extraordinar pentru societate.

"Sunt de partea fotbalului, e nevoie ca fotbalul sa revina pe teren. Ar fi exceptional pentru fanii care asista de acasa. Sportul si competitia sunt diferite de un film, iti dau multe emotii si te ajuta mult si din punct de vedere psihologic", a comentat Lucescu.

Cele mai importante date de Mircea Lucescu la Radio Musica Televizion

*** L-am convins pe Hagi sa vina dupa ce am mers sa-l vad la un meci dintre Real Madrid cu Torino din Cupa UEFA. A acceptat si, cu el in teren, am facut un sezon mare. Aveam o Brescia Rumena, cu 4 jucatori: Lupu, Sabau, Raducioiu si Hagi. In avea perioada, fiecare echipa avea cate o colonie: Milan miza pe olandezi, Inter pe nemti. Erau timpuri in care toata lumea fotbalului era concentrata pe fotbalul italian, cel mai frumos din lume si cel in care erau cei mai buni jucatori.

*** Am fost de mai multe ori cu nationala in Brazilia, trebuie sa spun ca am jucat mereu bine. Am fost invitat de Fluminense sa joc acolo timp de 3 luni, dar regimul din Romania nu mi-a permis. Transferul nu s-a mai facut.

*** Willian-Douglas Costa: Stiu bne ca Juventus ii urmareste pe jucatorii care si-au inceput cariera la Sahtior. Willian ar putea sa se acomodeze foarte bine la Juventus. Nu stiu daca Douglas va pleca, poate clubul ii vrea pe amandoi in echipa. Au jucat foarte bine impreuna in Ucraina, acum sunt maturi si ar putea sa o faca si mai bine!