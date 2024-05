S-a înecat "Motoreta"! Adi Popa are șanse mici să-și prelungească înțelegerea cu CSA Steaua

"Motoreta" semase cu CSA la jumătatea lunii martie a acestui an un contract valabil până la finalul lunii iunie, însă negocierile de prelungire s-au împotmolit, potrivit Fanatik, iar fotbalistul de bandă ar putea rămâne fără echipă.

Popa spera să mai joace în tricoul lui CSA Steaua pentru încă un sezon și apoi să se retragă, însă Daniel Oprița a luat decizia să nu-l includă în lotul pentru sezonul viitor.

Adi Popa nu mai e dorit la CSA Steaua

Aflat la a doua sa experiență la CSA Steaua, Adi Popa a evoluat în șapte meciuri pentru clubul roș-albastru fără a se evidenția.

Adi Popa a mai îmbrăcat tricoul echipei din Ghencea în perioada septembrie 2021 - iulie 2023.

Printre echipele importante pe la care fotbalistul de bandă a trecut în carieră sa se numără: FCSB, Reading sau Ludogorets.

"Motoreta" ar vrea să continue

"Îmi doresc să rămân, am avut deja o rundă de negocieri cu cei de la club. Daniel Oprița are mână liberă și decide pe parte sportivă în ceea ce privește lotul. El mi-a zis înainte să intrăm în vacanță că vrea să continuăm și sezonul viitor, indiferent de obiectiv, că are nevoie de jucători ca mine, cu experiență, care să-i ajute și pe cei mici în vestiar, pe teren sau în afara lui.

Nu știu ce să zic despre dreptul de a promovare. Eu vreau să rămân aici indiferent. Am discutat, a fost o rundă de negocieri și așteptăm să vedem dacă se aprobă!", a spus Adi Popa, în urmă cu doar câteva zile, potrivit iAMSPORT.