Se retrage Adi Popa? Anunțul făcut chiar de jucător

Adi Popa negociază un nou contract cu CSA Steaua, club la care a revenit în martie, după ce a jucat la Concordia Chiajna în prima parte a sezonului.

Daniel Oprița, tehnicianul celor de la CSA, și-a reînnoit recent contractul și dorește să-l păstreze pe Popa pentru a beneficia de experiența sa atât pe teren, cât și în vestiar.

"Motoreta" și-a exprimat dorința de a rămâne la gruparea din Ghencea indiferent de situația privind dreptul de promovare.

„Îmi doresc să rămân, am avut deja o rundă de negocieri cu cei de la club. Daniel Oprița are mână liberă și decide pe parte sportivă în ceea ce privește lotul. El mi-a zis înainte să intrăm în vacanță că vrea să continuăm și sezonul viitor, indiferent de obiectiv, că are nevoie de jucători ca mine, cu experiență, care să-i ajute și pe cei mici în vestiar, pe teren sau în afara lui.

Nu știu ce să zic despre dreptul de a promovare. Eu vreau să rămân aici indiferent. Am discutat, a fost o rundă de negocieri și așteptăm să vedem dacă se aprobă!”, a declarat Adi Popa, conform iAMSPORT.

Adi Popa despre retragere

În ceea ce privește planurile de retragere, Popa intenționează să mai joace un sezon. Wingerul a sugerat ca sezonul 2025-2026 va fi ultimul său "dans" pe teren și speră să se implice într-o funcție de conducere în cadrul clubului, deși încă nu a decis în ce departament.

”Vreau, da, să fiu jucător încă un sezon. După, din sezonul viitor (n.r. - 2025-2026) aș vrea să trec într-o funcție în club. Ăsta ar fi ultimul sezon de jucat.

Nu m-am gândit și n-am luat în calcul în ce departament aș vrea să merg, vreau să mai joc un an, ți-am zis”, a adăugat Adi Popa.

Cifrele lui Adi Popa

De la Reading la Ludogorets și înapoi la CSA, Adi Popa a trecut pe la 12 cluburi în cariera sa de jucător. În cei 18 ani pe teren, "motoreta" și-a trecut în CV: