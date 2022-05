"S-a făcut cel mai mare abuz din fotbalul românesc". Declarațiile lui Cristian Gațu în cazul CSA - FCSB, contrazise cu noi dezvăluiri

Fostul conducător al clubului Armatei a declarat că FCSB, echipa lui Gigi Becali, este adevărata Steaua, deoarece echipa de fotbal a fost „desprinsă” de restul clubului la ordinele coducătorilor armatei de la acea vreme.

Potrivit explicațiilor oferite de Gabi Balint, trecerea echipei către Gigi Becali, în 2003, s-a făcut în mod ilegal, ținând cont că lucrurile nu s-au desfășurat așa cum au fost prezentate și că nu toți componenții echipei din 1986 au fost prezenți la acea adunare.

"Domnul Gațu explică foarte bine cum s-a făcut trecerea, dar el aici greșește"

"Eu am fost când s-au făcut membrii fondatori, am fost peste 100 de foști sportivi ai clubului Steaua în Adunarea Generală, iar peste puțin timp am fost excluși, pentru că așa s-a dorit, să se restrângă la câteva persoane.

În 2003, când s-a făcut trecerea de la domnul Păunescu la Gigi Becali, domnul Gațu spune că, la Intercontinental, au fost prezenți toți componenții echipei de la Sevilla: 'Mă întrebau cu cine să voteze. Au semnat toți cei prezenți. Trecerea către domnul Becali a fost votată și de toți campionii europeni prezenți acolo'.

Deci el spune că acolo erau toți campionii de la Sevilla. Și nu erau toți. Cum să fie? Eu asta vreau să lămuresc. Domnul Gațu explică foarte bine cum s-a făcut trecerea, dar el aici greșește. El a fost invitat, nu a fost ca un cadru oficial.

"S-a făcut cel mai mare abuz din fotbalul românesc"

Nu s-a semnat în anul acela, când s-a făcut cel mai mare abuz din fotbalul românesc: echipa AFC începe campionatul în anul 2002 și echipa FC Steaua, adică altă societate, termină campionatul. Deci asta s-a întâmplat. Nu există așa ceva, nu era normal niciodată.

Țin minte când zicea domnul Dragomir odată că l-a ajutat pe domnul Becali să fure Steaua. El la asta s-a referit. Pentru că s-a făcut un comitet executiv, în care s-a aprobat trecerea. Lucru care era interzis.

Se putea face la sfârșit de campionat, nu în timpul competiției. Și Steaua, în anul următor, a jucat în Champions League. Nu cred că erau atunci licențieri, dar UEFA, dacă ar fi aflat de acest lucru, nu cred că ar fi permis. Deci nu se putea face. Atunci s-a făcut abuzul ăsta, în martie 2003, când s-a făcut trecerea", a declarat Gabi Balint la DigiSport.