„Am primit ordin!” Cristian Gațu, comandantul CSA în 1998, aruncă bomba: „Echipa lui Becali este Steaua!”

Fostul conducător al clubului Armatei a declarat că FCSB, echipa lui Gigi Becali, este adevărata Steaua, deoarece echipa de fotbal a fost „desprinsă” de restul clubului la ordinele coducătorilor armatei de la acea vreme.

Gațu a vorbit deschis despre cum s-a făcut transferul clubului către Viorel Păunescu, iar ulterior către Gigi Becali.

„Am primit ordin să separ echipa de fotbal de club. Echipa lui Becali este Steaua. Pe acte și prin dorința armatei. Fără Păunescu și Becali, Steaua nu mai era nimic, nu că divizia a cincea. Mai rău, se desființa. Am fost nevoiți să facem trecerea, altfel nu mai existam. Gigi Becali nu a furat Steaua.

Domnul ministru de atunci Victor Babiuc a insistat să devin comandantul clubului. De două ori am refuzat. Acolo era deja Cornel Oțelea, prietenul meu bun. Am acceptat abia când acesta plecase. Am preluat o gestiune negativă. Când am ajuns prima dată la birou, era coadă. Deja trei oameni îmi cereau banii, datoriile. Erau datorii multe și mari. Vorbim de iulie 1997.

Am primit și un ordin ferm, dar și insistent. Textual, domnul Babiuc mi-a spus așa: Domnule Gațu, când ați venit la Steaua, v-am rugat să faceți remanieri. Să desființații secții fără valoare și să dați echipa de fotbal, să o separați de club. Acest al doilea lucru l-am făcut. Nu puteam închide însă secții unde erau antrenori si campioni olimpici, precum box și haltere, cum mi s-a sugerat.

Prin februarie, în fatidicul an 1998, au sosit pe adresa clubului două adrese care pot reprezenta marturii. De la FRF, semnată Mircea Sandu și de la LPF, semnata Mitică Dragomir. Ca fapt divers, niciunul din cei doi nu semnase, cineva pentru semnătură era trecut. Erau somații. Cum că dacă până la 1 mai, anul 1998, nu separăm echipa de fotbal de club, Federația nu mă mai înscrie în cupele europene, iar Liga nu mă mai înscria în campionatul României

Domnul Dudu Ionescu, secretar de stat, mi-a dat doi juriști și am schițat un Statut al unei noi organizații de fotbal, AFC Steaua București. Cu adresele în față, domnii juriști au încercat să salveze echipa de la nenorocire. În același timp, domnul Babiuc insista să rezolv problema, să dam mai repede echipa de fotbal”, a declarat Cristian Gațu la GoldFM.

„Becali nu a furat Steaua!”, o spune răspicat Gațu

„Am făcut Statutul și am convocat Adunarea Generală. Am invitat toți fotbaliștii în viata care au jucat la Steaua, precum Zavoda, Alecsandrescu, Voinescu, Liță Dumitru. Toți. Apoi am încercat să-l conving pe domnul Ienei să fie președinte. A acceptat, doar că la o Adunare Generală FRF, Mircea Sandu m-a rugat să-l las pe domnul Ienei în pace pentru că are nevoie de el la FRF. Urma Adunarea Generală, iar eu nu aveam președinte.

Am făcut o lista și ultimul pe ea era Viorel Păunescu. Îmi era prieten. La Adunarea Generală, de la CCA, s-a ales Consiliul de Administratie, care avea misiunea să aleagă președintele, doar că nu au reușit să ajungă la o concluzie. Când l-am propus pe Viorel Păunescu, daca acesta nu era lângă o biblioteca să se sprijine, ar fi căzut. Așa a ajuns Păunescu președinte.

Când a revenit PD la Guvernare, domnul Babiuc l-a chemat pe Păunescu și i-a spus să mai organizeze din nou Adunarea Generală, dar fără mine, pentru că a vrut să mă dea afară. Așa au cooptat persoane noi, iar unul propus era Vova Cohn, prieten al lui Babiuc, doar că era prea dinamovist

Prin domnul Păunescu l-am cunoscut pe Gigi Becali, la Intercontinental, când pregătea A.G. Aceasta a fost în 2003 și am participat ca invitat. Erau două tabere, Becali și Păunescu, iar ședința a fost condusă de fratele lui Viorel, Constantin Păunescu. Erau acolo toți campionii de la Sevilla, în spatele meu și chiar mă întrebau cu cine să voteze

Au semnat toti cei prezenți. Trecerea către domnul Becali a fost votată și de toți campionii europeni, prezenți acolo. Nu știu dacă acolo s-a semnat și pentru stemă, imn și steag. În Statutul, la care am lucrat chiar eu, se scria că AFC preia totul. Tradiție, glorie sportiva și continuitate. Că CSA cedează totul.

În 1998 s-a hotărât, cu concursul domnului Babiuc, desprinderea secției de fotbal de CSA, prin proces civil al divizării, echipa de fotbal cu atributele ei, loc în clasament, coeficient european, tradiții glorioase și continuitate sportivă au trecut la AFC, la domnul Păunescu. Prin toate actele și prin dorința armatei, echipa lui Becali e Steaua. Din punctul meu de vedere este aceeasi echipă. Prezența domnului Becali a însemnat viață, pe care i-a dat-o acestui club, pentru că banii i-a dat.

Fără Păunescu și Becali, Steaua nu mai era nimic, nu că divizia a cincea. Mai rău, se desființa. Am fost nevoiți să facem trecerea, altfel nu mai existam. Gigi Becali nu a furat Steaua. Din 2003, AFC Steaua Bucuresti putea să facă orice voia cu patrimoniul său, să o înstrăineze. Verificați Statul de bază pe care s-a făcut acest lucru”, a mai spus Gațu.