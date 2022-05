Roș-albaștrii sunt nevoiți, din nou, să se mute de pe Arena Națională, stadionul fiind pregătit pentru un festival de muzică. Oficialii FCSB-ului au făcut cerere pentru a juca în Ghencea, însă reacțiile nu au fost pozitive, apărând noi discuții. Gigi Becali a dezvăluit la „Ora exactă în sport” că ar lua în calcul posibilitatea de a juca și pe Giulești, însă rivalitatea echipelor ar putea fi principalul impediment.

Dumitru Dragomir, dezlănțuit: „Poate să se joace oriunde!”



FCSB a mai încercat să joace și pe stadionul Arcul de Triumf, însă s-a lovit tot de un refuz, arena fiind în administrarea Fedrației Române de Rugby. Astfel, roș-albaștrii s-ar putea vedea nevoiți să joace pe stadionul din Buzău.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit la „Ora exactă în sport”, având o reacție vehementă în situația prezentată. Dumitru Dragomir a declarat că FCSB sau orice club din București ar trebui să fie lăsat să joace pe stadioanele din Capitală cât timp plătește închirierea.

„Poate să se joace oriunde, stadioanele sunt făcute din banii oamenilor, banii publici. Nu are dreptul nici Steaua lui Dîncu să spună că nu îl lasă pe stadion dacă plătește. Stau și mă crucesc, stadionul e făcut la insistențele mele și ale lui Mircea Sandu.

Stadionul național, cum să nu se joace derby-uri, să vină 50.000 de oameni. Dar nebunii ăia care au făcut așa ceva, stadionul e făcut pentru fotbal, nu pentru muzică. Pagubele nu vor fi reparate nici în 10 ani. Dacă nu lași o echipă de top pe niciun stadion din Capitală. Incredibil, așa ceva nu am mai auzit. Înseamnă că avem conducători de rahat.

Dacă aș fi în locul lui Gigi Becali dacă nu m-aș duce peste tot, și la UEFA. Cum, domnule, să nu poată juca?

Eu am fost chemat și pus să dau o declarație vis a vis de drepturile de televiziune care s-au dat, că a fost licitație către off-shore. Am zis că nu fac nicio sesizare, că nu vreau să îi fac rău lui Gino, care are probleme cu copilul și cu asta. Mi s-a spus că nu se poate, că trebuie să dau eu detalii pentru a se începe o anchetă”, a declarat Dumitru Dragomir la PRO Arena.