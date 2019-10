RISC MAXIM inaintea meciului Stelei! Se tem ca iese BATAIE GENERALA. Ce se intampla la derby-ul cu Rapid

Steaua si Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului se intalnesc maine pe stadionul din Berceni.

Jandarmeria anunta mobilizare generala. Autoritatile se tem de incidente intre cele doua grupuri de suporteri. Fanii au traseu comun pana la stadionul din comuna Berceni, unde Steaua joaca pana la finalizarea lucrarilor la terenul ei din Ghencea. Jandarmii se asteapta la confruntari in zona arenei.



Rapid FNG e nou-promovata in liga a 4-a. Echipa e sustinuta exclusiv din cotizatiile fanilor si nu e afiliata clubului din Liga a 2-a. Tot in liga a 4-a Bucuresti mai sunt AFC Rapid si Rapid 2.