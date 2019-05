3 ani de la moartea lui Patrick Ekeng. Medicul de pe ambulanta considerat vinovat de deces este in concediu de crestere a copilului

Mijlocasul dinamovist Patrick Ekeng a decedat pe 6 mai 2016, dupa ce i s-a facut rau pe teren.

Gabriel Chirea

Patrick Ekeng, mijlocasul lui Dinamo, a murit pe 6 mai 2016, dupa ce s-a prabusit din senin pe teren in timpul partidei cu Viitorul, disputata in Stefan cel Mare. Medicul lui Dinamo, Liviu Batineanu, a intervenit intr-o prima faza, apoi a cerut ajutorul ambulantei, iar fotbalistul a fost dus la Spitalul "Floreasca", dar, dupa aproximativ 70 de minute de efectuare a manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat. In acest caz, medicul Elena Mihaela Duta, doctorul de pe ambulanta delegat sa asigure asistenta medicala la meciul in care a decedat jucatorul camerunez, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa.

Avocatul bucurestean Vlad Hosu reprezinta familia lui Ekeng (mama+fratii), care s-a constituit parte civila impotriva inculpatei, in solidar cu partea responsabila a evenimentului, care este serviciul de ambulanta Puls, si explica faza in care a ajuns procesul:

PROCESUL MAI POATE DURA INTRE 2 SI 6 LUNI

„Procesul se prelungeste pentru ca e un pic mai complex. Medicul nu si-a recunoscut vina si nu a dat nicio declaratie, de aceea judecatorul a fost obligat sa reaudieze majoritatea martorilor, care au fost audiati si in faza de urmarire penala. Cred ca, pana acum, au fost audiati in jur de 20 de martori, de la fotbalisti la angajati ai ambulantei si ai spitalului de urgenta, mai sunt 2-3 si terminam.

Mai sunt niste probe, care au fost cerute de catre doamna doctor, constand in niste expertize medico-legale. In cazul in care acestea ar fi incuviintate, probabil ca procesul va mai dura cam 6 luni de zile. Daca nu sunt incuviintate, am putea sa terminam pana in vacanta de vara. Oricum, eu cred ca anul acesta vom avea o hotarare la fond, care va putea fi atacabila cu apel.

DOCTORITA ACUZATA PENTRU DECES ESTE IN CONCEDIU DE CRESTERE A COPILULUI

Doamna doctor nu are nicio masura preventiva, nu este sub control judiciar. A fost la inceput sub control judiciar, acum este in concediu de crestere a copilului. Desfacerea contractului de munca tine de angajator sau de o eventuala interdictie care i se va impune de catre judecator, odata cu o eventuala hotarare de condamnare.

Eu reprezint familia, mama si fratii lui. Eu am fost in legatura numai cu fratele, cu Jaques Ekeng, care a ramas lider al familiei, dupa moartea lui Patrick. El e singura voce care imi transmite mesaje din partea familiei. Evident ca le este greu, evident ca au suportat foarte greu ce s-a intamplat. Jaques, in mod particular, este chiar o persoana aparte. El e ofiter de politie in Belgia, e si un om foarte credincios, asa ca el a privit pierderea si din aceasta perspectiva mai spirituala. Spune ca nu are niciun fel de suparare pe nimeni, pentru ca asta a fost voia lui Dumnezeu si vrea numai sa se afle adevarul. Nu vrea neaparat sa se gaseasca un vinovat, singura satisfactie adevarata pentru el asta ar fi, sa stie ca s-a aflat adevarul in legatura cu moartea lui Patrick. Si ar vrea sa stie daca ar fi putut sa fie salvat.

DOCTORITA DE PE AMBULANTA POATE PRIMI ACEEASI PEDEAPSA CA IN CAZUL ACCIDENTELOR AUTO

Doamna doctor de pe ambulanta este acuzata de ucidere din culpa, in modalitatea agravanta, adica prin nerespectarea unor dispozitii care sunt prevazute de lege pentru exercitarea unei profesii. Pedeapsa, in cazul in care este gasita vinovata, este de la 2 la 7 ani. Orice pedeapsa pana in 3 ani poate fi suspendata. In principiu, in cazuri asemanatoare, se da cu suspendare. Practic, sunt limitele de pedeapsa care sunt in general la accidente rutiere, cea mai frecventa situatie de ucidere din culpa. Doamna doctor nu a fost in niciun caz sfidatoare, s-a comportat orice om aflat intr-o astfel de situatie si banuiesc ca va dori sa isi sustina nevinovatia. Nu cunoastem care va fi apararea ei, pentru ca inca nu a dat nicio declaratie in acest caz.

In acest caz au existat niste interceptari ale convorbirilor asistentului medical de pe ambulanta, care a folosit un limbaj greu de reprodus (n.r. - cadrul medical i-ar fi spus unui prieten, intr-o convorbire telefonica, ca "bag p**a in fata lui de negru si in gura lui, ma doare in p**a ca a murit un negru"). A fost o discutie purtata la 2-3 zile dupa moartea lui Patrick, iar asistentul a fost doar martor. Nu si-a justificat in niciun fel limbajul,pentru ca intrebarile nu mi-au fost admise de catre instanta, pe motiv ca nu aveau legatura cu cauza. Dar a fost un moment destul de tensionat in proces, cand l-am intrebat daca are o problema cu persoanele de culoare, avand in vedere felul in care vorbea. A raspuns doar ca nu are niciun fel de problema, atat a apucat sa zica”, a declarat avocatul familiei Ekeng pentru Sport.ro.