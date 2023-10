Reacția lui Bănel Nicoliță când a fost întrebat despre Marius Lăcătuș 

Bănel Nicoliță nu evită să spună exact ce gândește. Dincolo de luptele din fotbalul românesc de la palierele superioare, pentru palmares, stemă -, dincolo de bătăliile pentru transferuri sau controversele legate de arbitraje, mai există și foști jucători pentru care primează respectul, generozitatea și relațiile închegate în timp pe terenul de fotbal.

Bănel Nicoliță despre Marius Lăcătuș

Nicoliță a rămas într-o relație excelentă cu foștii săi colegi din Steaua UEFAntastică, dar și cu un antrenor pe care l-a avut la gruparea din Ghencea, unde a cunoscut consacrarea. Pentru Bănel Nicoliță, omul și fotbalistul Marius Lăcătuș a rămas un idol.

Ce părere are Bănel de poziționarea lui Lăcătuș vizavi de litigiul Steaua - FCSB? “Îl iubesc prea mult, îl respect prea mult. Nu aș putea o secundă să vorbesc de foste glorii ale Stelei, care au scris istorie. L-am avut președinte, antrenor și omul care m-a ajutat foarte mult și m-a învățat multe lucruri. Și să vin acum să spun ceva despre el... nu am sufletul ăsta! Ca să critici un om care a făcut atâtea pentru România trebuie să ai un suflet rău", a declarat fotbalistul din Brăila, în podcastul Business Philosophy.

"Când am venit la Steaua, mi s-a oferit tricoul cu numărul 7"

Fost jucător al naționalei la Campionatul European din 2008, Bănel Nicoliță a istorisit și momentul în care s-a transferat de la Poli Timișoara la Steaua. Brăileanul susține că staff-ul de atunci a vrut să-i dea tricoul cu numărul 7, însă a refuzat. Tricoul cu numărut 7 a fost purtat de Lăcătuș în Ghencea și a devenit un simbol al roș-albaștrilor. Lăcătuș a cucerit 10 titluri cu Steaua din postura de jucător.

"Când am venit la Steaua, mi s-a oferit nr. 7 al lui nea Marius (n.r – Lăcătuș). Dar nu am vrut, pentru că era prea greu pentru mine. Și am ceut nr. 16, pentru că este ziua mea de naștere pe 7 (1 plus 6) ianuarie. În Franța am jucat cu nr. 25, pentru că acolo portarul de rezervă are 16. Dar în amicale jucam cu 16 și colegii râdeau de mine“, a mai spus Bănel Nicoliță, pentru sursa mai sus amintită.

Marius Lăcătuș, acum un susținător al echipei din eșalonul secund, a cucerit cu Steaua în 1986 Cupa Campionilor Europeni și a jucat o finală CCE în 1989, contra lui AC Milan, scor 0-4. La echipa națională, brașoveanul a strâns 84 de selecții și a marcat 13 goluri. A evoluat la trei turnee finale cu prima reprezentativă. CM 1990, CE 1996 și CM 1998.