„Dacă se întâmplă asta, mor!” Bănel Nicoliță, îngenuncheat de pașii greșiți ai FCSB-ului

Bănel încă juca în 2015, când FCSB a câștigat ultimul său titlu.

„Eu unul sufăr în tăcere, sper ca anul ăsta să nu se mai întâmple să ajungem să pierdem din nou campionatul în ultimele două etape că mor”, a spus Bănel Nicoliță la Victory Cup.

Cu opt victorii în 11 etape, FCSB e lider, însă CFR se poate apropria la un singur punct dacă va câștiga restanța cu Sepsi.

Becali, încrezător că echipa sa va câștiga titlul în acest sezon

„Nu am nicio emoție atâta timp cât sunt pe locul unu ți am niște puncte acolo. 1, 2, 3 câte or fi. Și Cupa României e obiectiv, pentru că nu poți ști, nu știi 100% că iei titlul”, a spus Gigi Becali.

În 2015, cu Gâlcă, FCSB a câștigat toate trofeele în România.

„Îmi doresc ca FCSB să ia campionatul. Am convingerea că o va face, pentru că e o secetă mare”, este de părere Sorin Ghionea.

Ca să fie sigur că nu mai ratează titlul, Gigi Becali anunță că mai aduce un atacant.