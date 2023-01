Adi Mutu, moment de sinceritate: ”Sunt rapidist cât am fost și dinamovist”

Mutu a fost numit antrenor la Rapid la începutul lunii martie și a pus în ”balanță” perioada petrecută în Giulești cu cea de la rivala din ”Ștefan cel Mare”. Adrian Mutu s-a acomodat repede la Rapid și are planuri mari alături de echipa cu care a semnat până în 2025.

Adi Mutu: ”Sunt rapidist la fel de mult cât am fost dinamovist”

La Dinamo, ”Briliantul” a evoluat un singur sezon, între 1999 și 2000, la care se mai adaugă încă un an în calitate de președinte, în perioada 2016-2017, cu Ioan Andone și Cosmin Contra în calitate de antrenori.

„Eu am fost doar un an la Dinamo. Acum am aproape un an la Rapid. Practic, în momentul acesta, sunt rapidist la fel de mult pe cât am fost dinamovist. E cam egală perioada. Nu știu, nu aș putea răspunde la ce ai zis. Ce pot spune însă e că am venit cu mare dorință de a face performanță.

Am avut disponibilitatea conducerii, am condițiile necesare pentru a putea crește ca antrenor, dar și echipa ca valoare. L-am avut lângă mine pe Daniel Niculae, președintele nostru, m-a ajutat în orice dorință am avut, mi s-a oferit cam tot ce am vrut. Deci cred că suntem pe un drum bun, acum trebuie să și dăm înapoi”, a spus Adi Mutu, pentru GSP.ro.

În 35 de meciuri la Rapid, Adi Mutu a bifat 20 de victorii, șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

FCU Craiova, FC Voluntari și Al Wahda U21 sunt echipele de club pe care le-a mai antrenat Adi Mutu, la care se mai adaugă și ”mandatul” de un an ca selecționer al naționalei U21.