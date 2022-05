Dinamoviștii nu au reușit să întoarcă rezultatul meciului tur. Scorul a fost deschis de U Cluj, prin Tescan, care a profitat de gafa lui Eșanu, însă Dinamo a egalat în doar trei minute, prin Morar. „Câinii” au mai avut ocazii de a înscrie, pe care însă nu au reușit să le concretizeze.

Dinamo a retrogradat astfel pentru prima dată în istoria clubului, după 74 de ani, în timp ce U Cluj revine în Liga 1 după șapte ani.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Cristi Pulhac a vorbit despre situația dezastruoasă de la Dinamo, explicând unde consideră că s-a pierdut barajul.

"E o situație grea prin care trece Dinamo de foarte mult timp"

"E supărare mare, dar ne așteptam la situația asta. Consider că Dinamo a mai avut o șansă în acest an și aici mă refer la Gaz Metan și Academica Clinceni. Meciul tur a fost tratat cu superficialitate, am auzit și foarte mulți antrenori care ziceau că Dinamo are jucători de calitate, iar apoi descopereau altceva.

S-a strigat disperarea! E o situație grea prin care trece Dinamo de foarte mult timp. Pe mine m-a dezamăgit foarte mult meciul de la Cluj, au tratat partida foarte prost, au crezut că partida va fi mai ușoară. Dinamo trebuia să fie mai pregătită, să nu ia gol.

Și U Cluj a avut presiunea destul de mare, echipele au fost valoric 50-50. Voi ați văzut cum a tratat Chindia barajul? Nici măcar nu au jucat acasă, dar erau energici, s-au încurajat. Ca jucător simți atmosfera de pe bancă.

Nu poți să dai vina doar pe omul care a dat banii. Nu cred că doar Negoiță sau alți acționari sunt de vină. Ci și la oamenii care s-au perindat pe la club. În România nu te poți baza pe nimeni.

Nu există legătură strânsă între jucătorii români și cei străini, una reală. Ar trebui să se unească toate trei echipele și să acceadă spre Liga 1", a declarat Cristi Pulhac la PRO ARENA.