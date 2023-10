Poveste memorabilă cu Gabi Tamaș: "Hai afară să ne batem! Voi patru și eu singur"

În ziua în care Tamaș și-a anunțat retragerea, Ianis Zicu i-a transmis un mesaj fostului său coechipier de la Dinamo și echipa națională.

Ianis Zicu, poveste memorabilă cu Gabi Tamaș

Ianis Zicu, cu un an mai mare decât Tamaș, s-a retras din fotbal în 2016 și a devenit antrenor. Fostul atacant spune că un merit important pentru faptul că a ajuns fotbalist important îl are chiar Gabi Tamaș, care a reușit să îl motiveze în momentele complicate de la începutul carierei.

În finalul mesajului, Zicu a rememorat un episod din perioada junioratului, când el și alți trei colegi l-au provocat pe Tamaș la o bătaie.

"GABRIEL TAMAȘ s-a retras astăzi oficial ca și fotbalist profesionist!

Cândva prin 1998 ne cunoșteam la lotul național de juniori U15... eu mic și slab de la mare, tu mare și puternic de la munte. M-ai protejat când alții mă certau că driblam mult pentru că tu ca și fundaș erai mult mai tehnic decât mulți mijlocași și atacanți și sunt sigur că pe orice post ai fi jucat ai fi făcut-o mult mai bine decât mulți dintre noi pe postul nostru. Sunt convins că toți antrenorii te-au băgat să joci pentru că erai foarte foarte bun fotbalist.

După ajungeau să te cunoască și vedeau că tu ești genul care are 11 inimi de leu, nu doar o inima ca toți ceilalți și la mulți și aia perversă. Am fost colegi de cameră la naționala de juniori, naționala de tineret și naționala mare. Am fost colegi de camera la Dinamo. Ți am cunoscut familia și tu pe a mea. Am stat cu părinții tăi și tu cu ai mei. Eram fericit să știu că sunt protejat de cel mai puternic (atât fotbalistic, dar mai ales fizic).

Cred că o mare parte din faptul că am ajuns fotbalist ți se datorează și tie. De la 15 la 19 ani mi-ai dat putere prin discuțiile din cameră când eram trist că nu am jucat bine sau că nu am fost titular. Daca aș fi avut răutatea ta pe teren și spiritul tău de sacrificiu în antrenament sigur jucam doar în Italia, Spania și Anglia, dar suntem toți diferiți și fiecare are drumul lui în viață. Eu vreau să iți mulțumesc pentru toate amintirile frumoase de pe teren sau din afara terenului pe care le am trăit împreună și vreau să știi că oricând sunt alaturi de tine. Ai fost, ești și o să ramai mereu prietenul meu! Felicitări Gabriel Tamaș pentru țoată cariera! O să le fie dor multora de tine care te sunau că erai fotbalist, dar mie nu că am să te sun că și până acum..adică mereu!

P.S: (prima amintire legată de cum ne am cunoscut):

Nu am să uit niciodată când ai venit prima data la lot la U15 .... eu cu încă 3 colegi din București am zis să te bagăm la mijloc să iți luăm banii la un joc de cărți (auzisem că ai bani din familie). Și nu ne-ai refuzat. Ai jucat cu noi, doar că tu ne-ai luat nouă toți banii. Am mers toți 4 în cameră și am zis: 'A venit țăranul asta de la munte să ne facă pe noi de bani. Haideți să mergem peste el să ne luam banii înapoi'.

Am venit la tine în camera și ți-am zis: 'Dă-ne banii înapoi sau, dacă nu vrei, te batem. Și tu ai zis: 'Haideți afara să ne batem: voi 4 și eu singur că să nu stricăm ceva în cameră'. Nu a ieșit nimeni. Am avut noroc că nu am ieșit. Mi-am dat seama încă de atunci, ăla a fost momentul când mi-am zis în gând: cu el trebuie să stau în cameră.

Succes Gabi în orice vrei să faci de acum înainte! Cu respect pe viață, al tău prieten Ianis", a scris Ianis Zicu, pe pagina sa de Facebook.

Gabi Tamaș și-a anunțat retragerea: ”N-am fost un neica nimeni sau un alcoolist, cum mă credeți voi”

Fundașul, fost jucător la FCSB și Dinamo, a susținut o conferință de presă la sediul celor de la Concordia Chiajna, echipă la care evoluează de la începutul anului 2023.

„Pentru mine, azi e o zi cam tristă. Poate și pentru voi, că nu mai aveți de cine să scrieți. Când ești în fotbal de o viață întreagă este foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult. În viața oricărui sportiv vine și ziua asta de despărțire, dar ca și jucător, nu ca și om, pentru că voi continua să stau lângă fotbal și să ajut fotbalul cum pot. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc tatălui meu care m-a dus la fotbal de când eram mic. Uite că am ajuns să joc până la aproape 40 de ani, cu toate că mă simt foarte bine.

Am decis că psihic nu mai pot să joc fotbal, fizic aș putea să mai joc încă 5-6 ani, dar eu fiind un rebel, cum spuneți voi, sunt și un băiat emotiv și pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă și într-o perioadă a vieții când te duci acasă și te gândești ce n-ai făcut bine, datorită fotbalului, atunci e greu să mai continui. Eu n-am făcut fotbalul dintr-o necesitate, eu l-am făcut prin plăcerea de a juca fotbal, de asta am și continuat, pentru că datorită și vouă, a ziarelor, care mă mai făceați bun-rău, voiam să vă demonstrez că pe terenul de fotbal vă închid gura, și vouă și contestatarilor.

Cred că până la vârsta asta le-am cam închis-o. Jucând și la echipa națională, având 67 de selecții, jucând unde am jucat, în toate campionatele în care am jucat, inclusiv în cele mai bine din lume, fiind Anglia și Spania.

Cred că am făcut ceva cu cariera mea de fotbalist, n-am fost un neica nimeni sau un alcoolist, cum mă credeți voi. Pe hârtie, spun cam multe. Vreau să-i mulțumesc și mamei mele, soției. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei pentru că nu știu dacă în viitorul apropiat va mai fi un jucător care să bifeze atâtea echipe câte am bifat eu până acum”, a spus Gabi Tamaș, la conferința de presă.