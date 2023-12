De luni până vineri, E-MIL va prezenta Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

E-MIL, primul prezentator AI din România

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

Simona Halep, decizie radicală

Simona Halep a anunțat încheierea colaborării cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou. "Am încetat să colaborez cu academia Mouratoglou de ceva timp. Întotdeauna am avut încredere, dar încrederea mea a fost puțin zdruncinată", a dezvăluit Halep pentru Euronews. Fostul lider mondial a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în data de 24 octombrie, împotriva suspendării sale pe patru ani pentru dopaj. Halep va fi audiată la Lausanne în perioada 7-9 februarie.

PAOK, OK

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a încheiat cu victorie faza grupelor Conference League, joi seară, pe teren propriu, scor 4-2 cu HJK Helsinki, într-un meci transmis de VOYO. PAOK a terminat grupa neînvinsă, cu cinci victorii și un egal, și s-a calificat în optimile competiției. "Nu știm până unde vom ajunge, o luăm meci cu meci. Până acum, ne-am bucurat de fiecare moment, suntem fericiți că am ajutat Grecia să obțină puncte", a declarat Răzvan Lucescu.

Faruk Koca, suspendat pe viață

Federația Turcă de Fotbal a stabilit sancțiunile pentru Ankaragucu și președintele Faruk Koca, după ce arbitrul Halil Umut Meler a fost bătut la meciul cu Rizespor, în Super Lig, scor 1-1. Faruk Koca, președintele gazdelor, a intrat pe teren și l-a lovit pe central cu pumnul. Căzut la pământ, arbitrul a continuat să fie lovit de jucători și alte persoane aflate pe teren. Faruk Koca, care a demisionat din funcție și a fost arestat la scurt timp după meci, a fost suspendat pe viață de Federația Turcă de Fotbal după incidentele grave de luni. Același for a stabilit o amendă de 60.000 de euro pentru Ankaragucu.

David Ankeye, pus la 'microscop'

David Ankeye, atacantul care s-a aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB, a fost titular în Europa League, joi seară. Ankeye a fost titular la Sheriff Tiraspol în meciul cu AS Roma, disputat pe Stadio Olimpico, în ultima rundă din Grupa G. Italienii s-au impus cu 3-0, după golurile marcate de Lukaku, Belotti și Pisilli. David Ankeye a jucat 72 de minute și a fost notat cu nota 5 de publicația italiană Tuttomercatoweb. Nigerianul a ratat o ocazie importantă în minutul 37, când a scăpat singur cu portarul, însă șutul său a fost respins de portarul sârb Mile Svilar.

Emma Răducanu, pusă pe glume

Milionara Emma Răducanu, campioană la US Open în 2021, a făcut gluma zilei: „Scopul meu era să economisesc 10.000 de dolari până la sfârșitul anului”. Averea jucătoarei de tenis este estimată la 12 milioane de dolari americani, însă în acest an sportiva aflată pe locul 297 în clasamentul WTA a economisit doar 12 dolari, după cum a reacționat, mai în glumă - mai în serios, la o postare pe Instagram. Cariera Emmei Răducanu e măcinată de accidentări de peste un an.